15 mois aprÃ¨s son acquisition par EnBW, VALECO accÃ©lÃ¨re son dÃ©veloppement

Pionnier français des énergies renouvelables, VALECO accélère son développement pour accompagner les territoires dans les défis de la transition énergétique. Reprise par EnBW, n°3 allemand de l’énergie avec plus de 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires, l’entreprise montpelliéraine, qui recrute une trentaine de collaborateurs chaque année, affiche un bilan positif avec une puissance installée de 500 mégawatts (MW), une progression prévisionnelle de 20 % en 2020 et 2 GW de projets en portefeuille.

Acteur majeur des énergies renouvelables (EnR) depuis 25 ans, VALECO annonce une croissance prévisionnelle de 20 % en 2020 malgré les effets de la pandémie. Une croissance que l’entreprise spécialisée dans le développement, le financement, la réalisation, l’exploitation et la maintenance de projets d’EnR compte bien confirmer en 2021 avec le support technique et financier d’EnBW. Bras armé du groupe en France pour se hisser parmi les leaders européens du renouvelable, VALECO capitalise sur l’expérience et les ressources de l’énergéticien allemand pour consolider ses activités phares – éolien terrestre, photovoltaïque – et se positionner sur des appels d’offres d’envergure dans les domaines de l’éolien en mer ainsi qu’en matière de repowering.

Consolider les acquis et conquérir de nouveaux marchés pour atteindre 1 GW de puissance installée d’ici 2 ans

Dans le Top 10 des exploitants de projets EnR sur le marché français, VALECO est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’identification de sites propices, à la vente d´électricité renouvelable. Un positionnement payant pour l’entreprise qui a multiplié par trois ses effectifs depuis 2015 et agrandi son siège social avec un nouveau bâtiment de 1 114m², en septembre dernier, pour accompagner sa croissance et poursuivre son expansion. Sur les 15 derniers mois, VALECO a mis en service 121,5 MW, représentant quatre parcs, 29 éoliennes et une centrale solaire au sol en Occitanie, 40,5 MW représentant trois parcs et 18 éoliennes dans les Hauts-de-France, et 9,7 MW représentant une centrale solaire au sol en Pays de la Loire. Un mix de production diversifié qui trouve écho dans les objectifs fixés par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) : doubler la production photovoltaïque du pays d’ici 2028 et porter à 20% la part de l’éolien dans la production d’électricité. Cet environnement politique favorable permet à VALECO de renforcer ses activités dans l’énergie solaire en France, tout en s’inscrivant dans la conquête de nouveaux leviers de performance sur les marchés porteurs tels que l’éolien offshore, compétence forte du groupe EnBW, l’un des premiers acteurs allemands à porter ce type de projet outre-Rhin, sans subventions de l’Etat.

Pour François Daumard, président de VALECO, cet apport stratégique constitue un important accélérateur de développement pour l’entreprise sur un marché en passe de devenir la pierre angulaire du système énergétique mondial : « Nous connaissons une croissance organique forte sur l’éolien terrestre et sur le photovoltaïque, deux marchés qui vont encore contribuer fortement à la croissance des énergies renouvelables en France et sur lesquels nous avons encore de belles marges de progression. Aujourd’hui nous visons aussi l’éolien en mer, l’un des pivots de la transition énergétique avec un potentiel mondial estimé à 420.000 TWh.

Un maillage territorial renforcé pour un ancrage local de chaque projet

Présent au Canada, VALECO accélère son développement en France avec l’ouverture de deux nouvelles agences. Après Montpellier, Amiens, Nantes, Toulouse et Boulogne-Billancourt, c’est à Lyon puis à Dijon que l’entreprise a complété cette année son maillage territorial. Son leitmotiv : être au plus près des projets qu’elle accompagne. Alors que 90% des Français estiment que les communes doivent jouer un rôle dans la transition écologique (source : étude Harris Interactive), VALECO s’engage dans un accompagnement de proximité pour faire de la transition énergétique un levier de développement économique des territoires. Les projets développés par l’entreprise, qui représentent l’équivalent de la consommation de 464 000 personnes, tout en favorisant l’économie de 475 000 tonnes de CO2 par an. Convaincu que le succès des projets EnR passe par une association forte avec les acteurs locaux et les riverains, VALECO s’attache à les associer à chaque projet, en leur permettant notamment d’orienter leur épargne vers la transition écologique à travers des campagnes de financement participatif de plus en plus appréciées : 300 000 euros ont ainsi été collectés pour la réalisation de la centrale solaire de l’Isle-sur-la-Sorgue, dont 50 000 euros en moins de deux heures auprès des habitants du Pays des Sorgues monts de Vaucluse.

Encadré

Parmi les projets solaires déployés

L’inauguration, en décembre, de la 1ère centrale solaire de l’Isle-sur-la-Sorgue (84) : près de 4.500 panneaux photovoltaïques amenés à produire chaque année environ 2.770.000 kWh, soit l’équivalent de la consommation de 1 150 personnes permettant d’éviter le rejet de 249,3 tonnes de CO2 par an.

L’entrée en activité, en décembre dernier, du plus grand parc photovoltaïque des Pays de la Loire (11ha), en Anjou (49) : 21.280 panneaux photovoltaïques amenés à produire chaque année 11.000 MWh par an, soit l’équivalent de la consommation de 4.000 foyers.

Le lancement, en juillet, du plus grand parc photovoltaïque sur ombrières (8 ha) sur le parking de la société de logistique automobile TEA à Fleury-Merogis (91) : plus de 27.000 panneaux amenés à produire chaque année environ 10 400 000 kWh, soit l’équivalent de la consommation énergétique de 4.400 personnes.