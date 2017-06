Sharp lance une toute nouvelle boutique de solutions Ã©nergÃ©tiques destinÃ©e aux professionnels

Annoncé en exclusivité sur le salon Intersolar et accueilli avec enthousiasme, le « Sharp Energy Shop » a été lancé fin juin sur le marché, pour répondre aux besoins des installateurs et distributeurs européens, qui seront désormais en mesure de commander panneaux photovoltaïques et batteries à leur convenance, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une fois connectés sur la boutique en ligne, les clients pourront rechercher et commander en quelques clics seulement toutes les solutions Sharp dédiées à l’énergie. La plateforme a été conçue pour répondre au mieux aux exigences des installateurs et distributeurs, et propose de multiples fonctionnalités d’assistance à la navigation, facilitant ainsi le processus d’achat.

Les commandes sont passées directement auprès de Sharp : les stocks sont donc conséquents, la disponibilité des produits toujours élevée, et les prix sont dégressifs en fonction du nombre de produits commandés. Il est également très facile d’avoir accès aux éventuelles offres spéciales et promotions. Les commandes sont très rapides, la plateforme permettant d’enregistrer tous les détails d’un profil, tels que l’adresse de livraison ou des commandes-types ; les utilisateurs ont également accès à leur historique d’achat.

La « plateforme » offre en outre un contact direct avec les équipes de Sharp, afin d’assurer à chaque client un très haut niveau de professionnalisme lorsqu’il s’adresse au service clients ou après-vente. Le « Sharp Energy Shop » propose enfin des solutions téléchargeables et des liens directs vers des offres et informations ciblées. La plateforme est donc déjà en ligne pour tous les installateurs et distributeurs de l’Union européenne, en anglais ou en allemand.

