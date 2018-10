Sharp affiche ses ambitions en Afrique

Il y a quelques jours, Sharp a annoncé l’expansion des activités de sa division Solar Energy Solutions à l’Afrique. Compte tenu des problématiques locales en matière d’accès à l’énergie, la filière solaire représente une part importante de la stratégie de diversification mondiale du groupe. Pour ce faire, Sharp va mettre à disposition sa gamme leader de 12 modules photovoltaïques (PV) et ses différentes solutions de stockage sur batterie pour l’ensemble de ses clients en Afrique. Fort de plus d’un siècle d’histoire, Sharp possède également près de 60 années d’expertise dans le domaine de l’énergie solaire. Cette expérience forgée sur les marchés du monde entier permet à l’entreprise de répondre au besoin urgent de développer l’accès à l’électricité en Afrique et de satisfaire la demande pour un approvisionnement fiable dans la région.

Démographie et demande d’énergie en hausse : la solution PV

La croissance de la population sur le continent met d’ores et déjà une pression de plus en plus importante sur les sources d’énergie existantes. Si on ajoute à cela les dérèglements climatiques et l’allongement des saisons sèches dans de nombreux pays, il apparaît clairement que les énergies fossiles et hydrauliques ne sont plus des solutions viables sur le long terme. Les panneaux photovoltaïques, en revanche, représentent une alternative idéale en raison de la facilité et de la rapidité avec lesquelles ils peuvent être déployés, et de l’abondance de lumière solaire. « L’Afrique a une opportunité en or de soutenir sa croissance économique rapide de façon durable grâce à un approvisionnement en énergie respectueux de l’environnement, fiable, et capable de répondre aux besoins des générations à venir – en plus de créer des emplois », explique Barbara Rudek, responsable du développement de Sharp pour l’Afrique. « Nous sommes ravis de jouer un rôle dans ces avancées, et de pouvoir mettre nos décennies d’expérience à profit pour aider nos nouveaux partenaires à réussir. »

