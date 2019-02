Salon Intersolar Europe 2019 : Side event de lâ€™OFATE sur les centrales PV au sol en France et en Allemagne

En tant que partenaire du salon Intersolar Europe dans le cadre de « The smarter E Europe » (15-17 mai 2019), l’Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE) organise en coopération avec Baywa r.e., le jeudi 16 mai 2019 de 15h00 à 17h00, en salle A32, halle A3, un side event intitulé « Centrales photovoltaïques au sol en France et en Allemagne : surfaces et modèles d’affaires ».

Depuis quelques années, les centrales au sol représentent une part croissante de la puissance photovoltaïque installée en France et en Allemagne. Fin 2017, la proportion de centrales photovoltaïques au sol installées en Allemagne représentait une capacité d’un peu plus de 10 GW – soit un quart de la capacité PV totale installée en Allemagne. Le développement d’un projet PV au sol est particulièrement influencé par le choix de son emplacement. Si l’augmentation de la puissance totale installée d’un projet a des répercussions directes sur sa rentabilité, sa construction n’en reste pas moins encadrée par des règles d’urbanisme permettant d’éviter les conflits d’usage.

En France et en Allemagne, le choix des surfaces et le dimensionnement des centrales sont également délimités par les cahiers des charges prévus dans le cadre d’appels d’offres ordonnancés par la puissance publique. Parallèlement, de nouveaux modèles d’affaires, sous la forme de contrats d’achat et de revente d’électricité, ouvrent de nouvelles perspectives au-delà des systèmes de soutien publics – offrant davantage de flexibilité au niveau du développement des projets. En fonction de la disponibilité des surfaces et des sources de revenu, différents modèles d’affaires sont donc envisageables pour les centrales PV au sol.

Dans le cadre de cette manifestation, l’OFATE proposera un échange franco-allemand autour des questions suivantes :

• Comment les règles d’urbanisme et les mécanismes de soutien publics pour les centrales photovoltaïques au sol influencent-ils la sélection des terrains ?

• Quels modèles d’affaires existent actuellement pour les centrales photovoltaïques au sol en France et en Allemagne ?

• Comment ces modèles évoluent-ils dans le cadre des mécanismes de soutien publics et au-delà de ceux-ci ?

La participation à la manifestation est gratuite. Les participants devront toutefois se doter d’un billet d’entrée pour le salon Intersolar Europe/ The smarter E Europe 2019. S’inscrire en amont de la manifestation sur le site internet de l’OFATE.

