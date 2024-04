S21/CRE : publication des tarifs applicables au 1er mai, baisse de 3 centimes du tarif TC entre 100 et 500 kWc

La Commission de Régulation de l’Energie a publié lundi 21 avril en soirée les tarifs du trimestre 10, applicables à compter du 1er mai, pour les installations en toiture et ombrières de moins de 500 kWc implantés en France métropolitaine. Ces tarifs baissent de manière générale, hormis les surplus <100 kWc pour lesquels seule l’inflation est prise en compte.

Ainsi, la prime pour l’autoconsommation est stable entre 0 et 100kWc, mais en baisse sensible pour les installations de moins de 3kWc (de 35 à 30 centimes par Wc) et entre 3 et 9 kWc (de 26 à 23 centimes par Wc). Le tarif Tc applicable entre 100 et 500 kWc passe, lui, de 117,1 €/MWh à 114,1 €/MWh.

La dynamique de raccordement reste quoi qu’il en soit très forte au 1er trimestre 2024, avec plus d’1,6 GW de demandes complètes de raccordement (DCR) entre le 1er janvier et le 31 mars 2024 (contre moins d’1GW au 1er trimestre de l’année 2023).