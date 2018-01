Q.PEAK DUO-G5: Hanwha Q CELLS lance la sÃ©rie de modules Ã  demi-cellule Q.ANTUM en Europe

Hanwha Q CELLS, leader mondial dans la production de cellules photovoltaïques vient d’annoncer que sa première série de modules solaires avec des cellules solaires monocristallines semi-découpées est désormais disponible pour ses clients en Europe. La série Q.PEAK DUO-G5 combine tout un éventail de caractéristiques technologiques pour obtenir un rendement électrique maximal et le LCOE le plus bas possible (levelized cost of electricity: « coût actualisé de l’énergie »).

Jusqu’à 330 Wc de puissance

Les cellules solaires monocristallines semi-découpées avec 6 busbar, la technologie cellulaire brevetée Q.ANTUM de la société pour une plus grande efficacité et une dégradation minimisée ainsi que les câbles ronds permettent au module d’atteindre des classes de puissance allant jusqu’ à 330 Wc à partir de 120 demi-cellules. En Europe, la série Q.PEAK DUO-G5 est désormais en vente en deux versions : Le Q.PEAK DUO-G5 allant jusqu’à 330 Wc et le Q.PEAK DUO BLK-G5, avec tedlar noir et un cadre noir, avec des classes de puissance allant jusqu’à 320 Wc.

Maengyoon Kim, Responsable des Ventes UE chez Hanwha Q CELLS a annoncé : « Les clients européens du marché de l’énergie solaire ont désormais la possibilité d’acheter ce que nous pensons être à l’heure actuelle le meilleur produit en euros par kWh sur le marché. » Il a ajouté : Son rapport qualité-prix fera de la série Q.PEAK DUO-G5 un produit très intéressant pour les clients résidentiels ainsi que pour les petites et moyennes entreprises qui cherchent à diminuer de manière efficace leurs factures énergétiques en utilisant l’énergie solaire. Ce produit va aider Hanwha Q CELLS de manière significative dans sa tentative de devenir le leader incontesté du marché de l’énergie solaire en Europe en 2018.»

Le plus bas LCOE du marché

Daniel JW Jeong, Directeur de la technologie Monde chez Hanwha Q CELLS a commenté : « Nous sommes très fiers d’être la première entreprise à présenter aux marchés européens un module solaire à demi-cellules monocristallines produit en masse. Ce qui compte encore plus, c’est que la série Q.PEAK DUO-G5 devient une nouvelle référence pour les clients en obtenant le plus bas LCOE. » Il a ajouté : « Pour y parvenir, les modules combinent nos dernières technologies, tant au niveau des cellules que des modules. Ainsi, le Q. PEAK DUO-G5 permet un positionnement significatif pour le leadership technologique de Hanwha Q CELLS dans l’industrie de l’énergie solaire. »

Efficacité optimisée à tous les niveaux : Q.PEAK DUO.G5 La série Q.PEAK DUO comprend des cellules solaires semi-découpées avec 6 busbars en vue d’augmenter les rendements, en réduisant les pertes par résistance sur les cellules et sur les niveaux du module. Les câbles ronds projettent moins d’ombre sur les cellules et réfléchissent même un peu de lumière sur la cellule. Enfin, la Technologie brevetée Q.ANTUM de Hanwha Q CELLS maximise l’efficacité au niveau de la cellule. Tout en étant basée sur la passivation de la face arrière du panneau solaire (PERC), Q.ANTUM offre de nombreuses autres fonctionnalités qui différencient Q.ANTUM des technologies PERC conventionnelles.

Garantie de douze ans

La caractéristique la plus remarquable de la technologie Q.ANTUM est qu’elle contrôle les impacts de la LID (dégradation induite par la lumière) et de la LeTID (dégradation induite par la lumière et la température élevée), ce qui peut gravement réduire la performance des modules solaires PERC classiques non seulement dans la première phase d’exploitation, mais également pendant toute la durée de son existence. Par conséquent, il est essentiel pour les clients du PV de choisir un fabriquant de modules qui comprenne et contrôle ces impacts.

En ce sens, la série de modules Q. PEAK DUO-G5 impressionne non seulement par sa puissance nominale élevée sur le papier, mais aussi par ses excellentes performances en conditions réelles. Hanwha Q CELLS souligne ce fait en offrant une garantie de 12 ans sur le produit complétée par des garanties exclusives de performance de 98 % la première année, un minimum de 93 % dans un délai de 10 ans et encore 85 % après 25 ans.

Encadré

Les principales caractéristiques du Q.PEAK DUO-G5

- Q.PEAK DUO-G5 allant jusqu’à 330 Wc et Q.PEAK DUO BLK-G5 avec des classes de puissance jusqu’à 320 Wc, maintenant disponibles pour nos clients européens

- Les cellules semi-découpées monocristallines Q.ANTUM avec 6 busbars et des câbles ronds maximisent les rendements énergétiques et optimisent le LCOE

- La technologie Q.ANTUM garantit des performances réelles supérieures grâce à la réduction des effets de dégradation en particulier le LID et LeTID

