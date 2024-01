Pour EVERSUN, lâ€™augmentation du prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© signe lâ€™avÃ¨nement du solaire

En 2024, le photovoltaïque semble être l’une des solutions clés pour alléger la facture énergétique des Français face à l’augmentation des coûts de l’électricité.

Rappel des faits. Au 1er février 2024, la facture d’électricité des Français va à nouveau bondir de près de 10%. Soit une augmentation de 50 à 300 euros de celle-ci, selon le foyer. Deux raisons à cela : une augmentation de la taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité associée à une légère hausse des tarifs réglementés de vente de l’électricité. On observe depuis 2019 un taux d’ensoleillement en hausse d’environ 10% supérieur par rapport à la normale offrant un potentiel accru pour l’énergie solaire. Une normale correspondant à la moyenne de ce taux entre 1991 et 2010. (source : Météo France). Les régions du Nord de la France, traditionnellement moins favorisées pour le solaire, connaissent une hausse plus marquée de l’ensoleillement, tendant à harmoniser par le haut la rentabilité d’une installation solaire par rapport au Sud du pays. « Plus les tarifs de l’électricité augmentent pour les particuliers, plus une installation de panneaux se rentabilise rapidement » assurent les responsables d’EVERSUN. La France, en retard dans le déploiement de panneaux solaires. En France moins de 1% des logements individuels sont équipés de panneaux solaires contre 6,32% en Allemagne et 2% dans une Angleterre pourtant moins ensoleillée. (source : RTE) Autoconsommation ou revente du surplus produit à EDF, un investissement rentable quel que soit l’usage.