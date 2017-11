Nicolas Hulot lance Â« Mon projet pour la planÃ¨te Â» : un appel aux citoyens

« L’Accord de Paris, nous avons tous le devoir de le protéger et de le mettre en œuvre. C’est pour cela que le Plan climat prévoit, pour la première fois, des budgets participatifs permettant à tous les Français d’apporter leur contribution. Votre créativité, vos idées et votre volonté d’impacter positivement notre avenir sont les bienvenues. Vous avez les moyens de protéger la planète», a déclaré Nicolas Hulot. Cet appel à initiatives citoyennes vise à soutenir et à aider à développer des actions concrètes, exemplaires et innovantes, fédérant une diversité d’acteurs, notamment de la société civile, pour lutter contre le dérèglement climatique et pour améliorer le cadre de vie au quotidien, dans une perspective d’essaimage potentiel de certains projets sur le territoire national.

« Mon projet pour la planète » a pour but de :

valoriser les projets des citoyens s’impliquant de manière effective dans la mise en œuvre d’actions en lien avec les ambitions du Plan climat ;

d’associer les citoyens aux choix des actions mises en œuvre pour soutenir les innovations dans les secteurs de l’énergie, de l’économie circulaire ou encore de la biodiversité.

Il permet à chacun, à tous les niveaux, de s’engager dans un projet d’avenir, celui de la lutte contre le dérèglement climatique. Les projets lauréats seront annoncés en mai 2018.

