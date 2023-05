Marcoux : Valorem lance un financement participatif pour un parc photovoltaÃ¯que

D’un montant fixé à 100 000 euros, le financement participatif lancé par Valorem a pour objectif d’accompagner le développement du projet photovoltaïque de Marcoux dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Cette levée de fonds est réservée jusqu’au 24 mai aux habitants de Marcoux, Archail, Barles, Beaujeu, Champtercier, Dignes-les-Bains, Draix, Entrages, Le Brusquet, La Javie, La Robine-sur-Galabre et Prads-Haut-Bléone. Puis la collecte sera élargie à tous les habitants du département des Alpes-de-Haute-Provence et, à partir du 5 juin, à tous ceux de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pour Baptiste Guimard, Chef de projet chez Valorem : « Ce projet solaire, débuté en 2021, s’inscrit dans une démarche globale de concertation et de participation des différents acteurs locaux, qu’ils soient publics ou privés. La mise en place d’un financement participatif donne aux citoyens la possibilité de s’engager concrètement dans le développement des énergies renouvelables de leur territoire. Les études en cours permettront de construire un projet en s’intégrant au mieux sur le territoire, tout en préservant son environnement. » « Favorable à une implication des citoyennes et citoyens dans la démarche de ce projet pour la transition énergétique douce et raisonnable sur notre territoire, je soutiens pleinement cette philosophie de développement participatif, avec une implication financière pour ceux qui le souhaitent » conclut Christian Boyer, Maire de Marcoux.