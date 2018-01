L'OFATE apporte des solutions Ã  l'intÃ©gration des EnR au marchÃ© et au systÃ¨me en France et en Allemagne

L’Office franco-allemand pour la transition énergétique organise le 7 février 2018 au salon E-world à Essen un side event intitulé : «Solutions innovantes pour l’intégration des énergies renouvelables au marché et au système en France et en Allemagne ». Avec des énergies renouvelables de plus en plus compétitives sur le marché de l’électricité, les mécanismes de soutien en France et en Allemagne sont amenés à évoluer en profondeur. Par conséquent, des adaptions des modèles d’affaires existants sont nécessaires et interroge sur de nouvelles sources de revenus.

Afin de discuter de ces développements, l’Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE) et la bourse des marchés de l’électricité européens EPEX SPOT vous invitent à échanger sur des solutions innovantes face à ces évolutions le 07 février 2018 à Essen. Les modèles d’affaires suivants seront discutés dans le contexte de ces changements réglementaires et économiques :

Premier retour d’expériences après l’introduction de la vente directe en France

Développement des appels d’offres pour l’éolien et le photovoltaïque en Allemagne

L’effacement et le marché de capacité français

La participation des énergies renouvelables aux services systèmes

La participation à notre événement est gratuite. Pour participer à cet évènement, il vous suffit de :

disposer d’un accès au salon E-world energy & water 2018

remplir le formulaire d’inscription sur notre site.

La manifestation se déroulera en français et en allemand avec traduction simultanée.

Pour s’inscrire…