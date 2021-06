Les EnR reprÃ©senteront prÃ¨s de 40 % du mix Ã©nergÃ©tique mondial d’ici 2030 dans une approche de dÃ©carbonisation intelligente

« La poussée mondiale pour une transition vers une énergie plus propre, conduite par des politiques fortes et un soutien financier, aura un impact considérable sur l’avenir des énergies renouvelables » selon GlobalData qui note que les énergies renouvelables devraient représenter près de 40 % du mix énergétique d’ici 2030.

Le dernier rapport de GlobalData, ‘Global Power Mix in Transition’, révèle qu’il y a une augmentation des investissements dans les centrales solaires et éoliennes, et que les nouvelles technologies telles que l’hydrogène, le stockage d’énergie, la capture du carbone et les réseaux intelligents entraînent des changements dans le secteur de l’électricité – soutenant une voie à une décarbonation intelligente. Barbara Monterrubio, analyste en transition énergétique chez GlobalData, a commenté : « 2020 a été une année décisive dans la poussée vers les technologies renouvelables. Désormais, les énergies renouvelables domineront le mix énergétique à partir de 2024, dépassant la production d’électricité au charbon. »

Le scénario de GlobalData pour la prochaine décennie est basé sur les politiques, actions, technologies actuelles et les centrales électriques annoncées. Cette ligne de base prévoit que le charbon conservera une part élevée du mix au cours des dix prochaines années, à moins qu’un renforcement politique plus important ne soit fait, alors que le scénario d’émissions nettes à zéro (NZE) de l’AIE a le charbon comme objectif principal pour la prochaine décennie, soutenant cette réduction avec la production éolienne et solaire.

Du point de vue du mix régional, l’Europe continuera de s’orienter de manière accélérée vers les technologies propres, les énergies renouvelables atteignant 50 % d’ici 2030. Les progrès sont plus lents en Amérique du Nord, où les énergies renouvelables devraient contribuer à un peu moins de 40 % de la production d’ici 2030. Barbara Monterrubio poursuit : « La croissance rapide de la demande dans la région APAC (Asie Pacifique) signifie que le charbon et le gaz devraient actuellement augmenter au cours de la décennie, la production de combustibles fossiles conservant plus de 50 % du mix. Cependant, les technologies propres continueront de croître, en particulier l’énergie éolienne et solaire. Cela aura un impact sur le mix énergétique à la fois dans les régions APAC et Amérique ».

Dans le cadre de la transition énergétique, le développement de technologies particulièrement disruptives comme l’hydrogène, le stockage de captage du carbone (CSC) et le stockage d’énergie et la digitalisation refaçonnent également le marché. Barbara Monterrubio ajoute : « Alors que l’hydrogène est considéré comme un moyen de réduire les émissions dans toutes les industries, les usines d’hydrogène vert en sont à leurs balbutiements. La plupart des projets sont encore au stade de la « faisabilité », ciblant plusieurs secteurs tels que les transports et l’industrie aux côtés des secteurs du raffinage et de la chimie. “Le rythme auquel ces domaines ont évolué au cours de la dernière année est exponentiel, et le besoin continu d’éléments pouvant garantir la réduction des émissions de carbone, équilibrer l’intermittence des énergies renouvelables au sein du système et la surveillance des systèmes intelligents contribuera à maintenir cette tendance”.