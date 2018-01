Le groupe Trina Solar s'oppose rÃ©solument aux 201 mesures des Etat Unis

Comme membre clé de l’industrie photovoltaïque mondial, la compagnie Trina Solar, un des leaders mondiaux des modules, solutions et services photovoltaïques, est absolument opposé aux enquêtes de la section 201 et l’application de mesures de droits de douane sur les produits photovoltaïques importés. Dans un communiqué, elle évoque un abus de droit commercial. Les mesures prises par le gouvernement US provoquent non seulement des préoccupations pour les divers partenaires commerciaux, mais beaucoup d’administrations locales américaines et d’entreprises en aval y sont opposées.

L’action américaine n’aura pas seulement des répercussions sur la santé et l’équilibre du développement de l’industrie PV américaine, mais aussi va détériorer les échanges mondiaux des produits PV. Au cours de ces dernières années, les avancées technologiques et la promotion de coûts bas menées par les producteurs PV chinois, ont joué un rôle considérable dans le développement rapide des projets PV dans les secteurs professionnels et résidentiels américains, qui ont atteint la parité réseau.

Un certain nombre permanent de fabricants PV chinois incluant Trina Solar ont délivré des produits et des solutions de hautes qualités aux consommateurs du marché américain. Néanmoins les droits de douanes à l’encontre des produits PV importés ont contribué à l’augmentation des prix, et auront un sérieux impact sur les investissements et les projets de construction aux Etat-Unis, en nuisant, en fin de compte, aux entreprises locales et aux consommateurs américains. A long terme, ces mesures auront de graves conséquences pour l’utilisation de l’énergie photovoltaïque aux Etat Unis, en particulier en Californie, au Nevada, au Texas, et dans d’autres régions clés utilisant le PV. En outre, les capacités de la concurrence internationale des industries PV américaines locales seront affaiblies.

L’atout des prix des fabricants chinois dépend essentiellement de la minimisation des coûts apportée par l’innovation constante de la technologie. Sous les efforts soutenus d’entreprises chinoises comme Trina Solar, la parité réseau est d’ores et déjà atteinte dans de nombreuses régions du monde et des marchés émergents non subventionnés comme l’Amérique latine et le Moyen-Orient ont aussi commencé à s’équiper largement en solaire.

La protection commerciale fréquente et excessive n’apporte non seulement aucun remède aux industries, mais endommagera l’équilibre du développement économique. « Comme leader mondial de l’industrie PV, Trina Solar demande impérativement au gouvernement des Etats Unis d’éviter de prendre des mesures commerciales limitées, de se soumettre aux règles commerciales multilatérales pour jouer un rôle actif dans la promotion du développement économique mondial » poursuit le communiqué.

« Nous demandons fermement à la fois aux gouvernements chinois et américain qu’ils conduisent des conversations pour chercher de façon opportune des solutions et règlement pour leur avantage mutuel. Peu importe la difficulté et complexité environnemental du commerce international, Trina Solar fera des efforts ininterrompus afin de promouvoir mondialement le développement durable global et combattra le changement climatique par la haute qualité de ces produits PV et des services induits » conclut le communiqué.

