Le fournisseur d’électricité renouvelable Enercoop devient son propre responsable d’équilibre

Enercoop est devenu responsable d’équilibre, il y a un an. Après quelques mois de mise en pratique, la coopérative a fait basculer dans son propre périmètre tous ses consommateurs et l’essentiel de ses producteurs à la fin de l’année 2023. Elle gère désormais les prévisions et l’équilibrage de l’ensemble de la consommation et de la production énergétique de ce périmètre. Cette nouvelle activité permet à Enercoop de bénéficier d’une plus grande indépendance par rapport aux divers acteurs du marché de l’électricité.

Pendant plusieurs années, Enercoop a travaillé avec différents partenaires tout en construisant les outils pour devenir un jour son propre responsable d’équilibre. C’est désormais chose faite. Plus atypique, c’est la première fois qu’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (statut d’Enercoop) gère ce type d’activité.

Se placer au cœur des enjeux du marché de l’énergie

“Être responsable d’équilibre, c’est se placer au cœur des enjeux du marché de l’énergie” explique Julie Archambeaud, directrice du pôle Energie d’Enercoop. “C’est la meilleure preuve de notre rigueur pour gérer ce bien commun qu’est l’électricité. Et pour Enercoop, la tâche est double puisque non seulement nous gérons nos client⋅es, mais également notre réseau de producteur.ices.” En effet, être responsable d’équilibre demande au fournisseur des outils numériques précis pour prévoir, à court et moyen terme, la consommation et la production d’électricité. Cette prévision permet de faire les achats ou les ventes nécessaires à l’équilibrage de son périmètre. Julie Archambeaud poursuit : “Par ailleurs, devenir notre propre responsable d’équilibre nous permet une plus grande indépendance par rapport aux divers acteurs du marché de l’électricité.”

La responsabilité d’équilibre au service d’une énergie locale et citoyenne

“Devenir responsable d’équilibre nous fait changer de paradigme” ajoute Julie Archambeaud. En effet, jusqu’à présent, Enercoop, en tant que fournisseur, ne cherchait à signer des contrats d’achats avec des producteurs qu’à hauteur de la consommation de ses client⋅es. “Désormais, nous pouvons imaginer proposer à des producteurs de devenir leur agrégateur de référence, en particulier pour accélérer l’émergence de boucles locales (basées sur l’autoconsommation collective par exemple) et accompagner les projets d’énergie citoyenne”.

Encadré

Quid du responsable d’équilibre ?

Chaque consommateur et producteur d’électricité est rattaché à un périmètre d’équilibre : un espace virtuel géré par un responsable d’équilibre. Ce dernier doit équilibrer l’injection et le soutirage dans son périmètre pour chaque demi-heure et s’engage à régler à RTE le prix dû à un éventuel écart. Le responsable d’équilibre contribue ainsi au maintien de l’équilibre physique du réseau. Les fournisseurs d’électricité ont l’obligation de rattacher leurs client⋅es à un périmètre d’équilibre qui peut être géré par un responsable d’équilibre tiers. Le fournisseur doit tout de même équilibrer ses achats et ventes d’électricité, mais c’est le responsable d’équilibre qui assure les échanges avec le gestionnaire de réseaux et éventuellement des services complémentaires (prévisions, accès marché court terme…).