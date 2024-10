La Suisse ouvre la voie (ferrÃ©e) Ã  la technologie Sun-Ways

L’Office fédéral des transports (OFT) donne son autorisation pour installer la première centrale solaire amovible entre les rails d’une voie ferrée. La constitution du dossier de demande d’autorisation pour l’installation du projet pilote, qui prendra place près de la gare de Buttes (NE), avait nécessité la fabrication de prototypes en 2023 et la réalisation de tests et de mesures complémentaires spécifiques. En effet, la start-up vaudoise a dû multiplier les expertises pour démontrer que son dispositif était parfaitement compatible avec les critères de sécurité de l’OFT, car l’installation pilote fonctionnera sur une voie ferrée ouverte au trafic ferroviaire. Détails !

Alors que les controverses grandissent autour de l’installation de centrales solaires dans les Alpes, il semble que la technologie Sun-Ways pourrait apporter une réponse pertinente et à la nécessaire augmentation de la production d’électricité de source solaire. En effet, la technologie développée par la start-up vaudoise exploite l’espace inutilisé situé entre les deux rails d’une voie ferrée pour y placer des centrales solaires, sans perturber la circulation des trains, ni les travaux de maintenance et d’inspection sur les voies.

1 000 m² de panneaux solaires posés par jour

La technologie Sun-Ways possède deux caractéristiques qui la rende unique au monde :

Elle peut être installée manuellement ou mécaniquement à l’aide d’une machine ferroviaire spécialement conçue par l’entreprise Scheuchzer SA, pionnier en matière de maintenance ferroviaire. Cette machine peut poser jusqu’à 1 000 m² de panneaux solaires par jour.

Elle est amovible, c’est-à-dire que tout ou partie d’une centrale solaire Sun-Ways peut être enlevée rapidement pour permettre d’effectuer des travaux de maintenance, avant d’être replacée pour pouvoir fonctionner à nouveau.

En Suisse, le potentiel de production solaire est de 1 TWh par année (consommation de 300 000 ménages), sur les 5 000 km de voies ferrées des compagnies de chemins de fer suisses et on économise plus de 200 000 tonnes de CO2 par année. Sun-Ways pourrait ainsi offrir une solution sans impact environnemental ou visuel et permettrait de produire 30% des besoins en électricité de tout le secteur des transports publics en Suisse, de quoi augmenter sensiblement leur indépendance énergétique. Il aura donc fallu 10 mois aux experts de l’OFT pour examiner la demande d’autorisation formulée par la société transN, Transports publics du canton de Neuchâtel, qui accueillera le projet pilote. A l’été 2023, l’Office fédéral des transports avait initialement refusé d’entrer en matière, par mesure de précaution, n’ayant pas de référentiels techniques sur les lesquels s’appuyer pour fonder sa décision. Mais la start-up, soutenue par des partenaires industriels reconnus dans le ferroviaire et l’énergie, a fait appel à deux professeurs en mécanique de la HEIG-VD pour réaliser une expertise indépendante sur des prototypes spécialement fabriqués pour l’occasion et ainsi compléter les dossiers technique et sécurité élaborés par la société GESTE Engineering, spécialiste des projets d’ingénierie ferroviaire d’envergure.

Des projets pilote se dessinent avec la SNCF en France

Profitant de ce temps d’attente, Sun-Ways a pu gagner en notoriété en Suisse et à l’étranger en participant à divers concours pour start-ups. Elle a ainsi été soutenue par Venture Kick et vient de remporter deux prix d’innovation en France, l’un décerné par la Fondation Powr Earth et l’autre par le groupe Equans. Plus concrètement, des projets pilote se dessinent avec la SNCF en France, mais aussi en Espagne, en Roumanie ou en Corée du sud et des discussions sont déjà engagées avec des partenaires potentiels en Chine, en Thaïlande, en Australie et aux Etats-Unis. En Suisse, Sun-Ways a développé une prestation spécifique pour les propriétaires de voies ferrées privées hors trafic, permettant d’accéder à des entrepôts ou des zones industrielles. Ainsi, la Commune d’Aigle a donné son accord pour réaliser une étude de faisabilité, afin d’installer une centrale solaire Sun-Ways de 288 kWc sur un tronçon de 1 500 mètres de voie ferrée privée, qui dessert sa zone industrielle et qui serait financée par un investisseur externe. Ce segment de marché réagit très positivement à l’offre Sun-Ways et des discussions sont en cours avec plusieurs entreprises ayant des voies ferrées privées, car cela permet de valoriser du foncier inutilisé, d’économiser au moins 50% sur le prix de l’électricité à la prise, de réduire son impact carbone et de contribuer concrètement au développement de l’énergie solaire.

Un projet de recherche en cours

Enfin, depuis quelques mois, Sun-Ways collabore à un projet de recherche avec la HES-SO Valais et le professeur Julien Poujet, afin de réaliser un hub multimodal avec un Smart Grid ferroviaire. Sun-Ways estime que le développement de cette brique technologique contribuera au développement de son innovation et apportera une contribution significative à la transition énergétique en Suisse et dans le reste du monde. A noter que l’autorisation délivrée par l’OFT est soumise à quelques conditions techniques dont celle concernant une série de tests et mesures complémentaires à réaliser tout au long de l’exploitation du projet pilote, afin de s’assurer qu’il n’y aura pas d’impacts dommageables sur l’infrastructure ferroviaire. De même, des tests de dépose et de pose seront réalisés pour démontrer que l’installation pilote Sun-Ways s’adapte parfaitement aux contraintes liées aux travaux de maintenance et à l’exploitation de la ligne. Ces différents tests seront effectués sous la supervision de RM voie ferrée, entreprise spécialisée dans les inspections et la sécurité ferroviaire. L’installation de la centrale solaire et les connexions électriques au réseau du GRD local seront effectuées au printemps 2025 par Viteos, distributeur d’électricité dans le canton de Neuchâtel, et DG-Rail, entreprise spécialisée dans les installations électrique ferroviaires.

Encadré

Projet pilote de Buttes (NE)