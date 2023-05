Industrie solaire : une ambition enfin Ã  la hauteur des dÃ©fis en France selon Enerplan

L’intervention du Président de la République, lundi 15 mai dernier, a confirmé les annonces majeures du sommet « Choose France » : un investissement de 700 millions d’euros d’Holosolis dans une usine de production de 5 gigawatts (GW) de cellules et de modules solaires photovoltaïques en Moselle. Cette usine vient parallèlement et en complément d’un autre projet de 5 GW de la société Carbon dans les Bouches du Rhône, sur l’ensemble du cycle des modules solaires, depuis la formation de lingot avec un investissement de 1,5 milliard €.

A moyen terme, ce sont 10 GW de capacité de production nouvelle sur le territoire français qui viendront compléter l’offre des acteurs industriels qui produisent des panneaux solaires à partir de cellules importées principalement de Chine, déjà répartis sur le territoire, notamment en Alsace avec Voltec, en Loire-Atlantique avec Systovi, en Bretagne avec Recom-Sillia ou encore dans l’Ain avec Dualsun… et qui pourront fabriquer leurs panneaux à partir des cellules d’Holosis.

Pour Daniel Bour, Président d’Enerplan, « C’est une excellente nouvelle ! La filière solaire photovoltaïque était en attente de projets industriels de cette envergure. Leur concrétisation et le soutien au plus haut niveau de l’État qui leur est apporté va renforcer considérablement la filière solaire française et la rendre indépendante. Cette annonce va certainement soutenir la forte croissance du solaire en France, en lien avec la Loi d’Accélération des Énergies Renouvelables. Un objectif de 7 à 10 GW supplémentaires par an en France prend sens. Avec ces outils industriels majeurs, ces emplois nouveaux, nous pourrons relever le défi d’une solarisation à grande échelle assise sur une production relocalisée. »

La relocalisation des industries solaires en France et en Europe est donc à l’œuvre. C’est une étape décisive pour l’ensemble des acteurs, pour l’emploi et pour l’environnement. Ces annonces majeures interviennent dans un contexte de croissance régulière des installations solaires en Europe (40 GW l’an passé, 60 prévus cette année) comme en France (2,5 GW l’an passé, entre 3 et 4 GW cette année). Mieux, nous devrons atteindre rapidement 7 à 10 GW de nouvelles centrales solaires chaque année pour nous mettre sur la trajectoire d’une production électrique décarbonée plus importante. Ces outils industriels sont à la fois un atout et une condition de l’atteinte de ces objectifs ambitieux.