Huawei FusionSolar et Green Power Technologie : une semaine de webinaires autour dâ€™un partenariat gagnant-gagnant

C’est l’histoire d’un partenariat réussi entre un géant industriel mondial, nommé Huawei, le N°1 International depuis 5 ans sur le marché solaire Photovoltaïque, et une entreprise Française, Green Power Technologie, qui a dépassé le GW d’onduleurs livrés. La puissance industrielle de l’un, associé à la flexibilité commerciale d’une société Bretonne, a donné naissance à un partenariat basé sur le développement d’un éco-système de proximité et de qualité.

GREEN POWER TECHNOLOGIE a su montrer sa résistance, face à un marché très concurrentiel durant ces dernières années, mais aussi, en attirant les meilleurs acteurs du marché au sein de ses équipes. Aujourd’hui, GREEN POWER TECHNOLOGIE, c’est plus de 25 collaborateurs, avec une dizaine de recrutements annoncés par an.

Huawei : n°1 mondial depuis cinq ans

Connu du grand public pour ses innovations technologiques irréfutables, soit dans le secteur de la Téléphonie mobile, ou comme étant le créateur et développeur de la 5 G, (ce qui donnera un avantage concurrentiel indéniable aux produits Huawei solaires, dans les prochaines années face à la concurrence…), Huawei est, quant à lui, aussi l’un des acteurs mondiaux le plus respecté du secteur des onduleurs photovoltaïques ! Huawei Smart PV a maintenu la position de n ° 1 dans les expéditions mondiales d’onduleurs pendant 5 années consécutives de 2015 à 2019. Jusqu’à fin 2019, le total des installations atteignait plus de 118 GW dans le monde.

Objectif : 1 GW/filiales par an

GREEN POWER TECHNOLOGIE, avec l’objectif de dépasser le GW de ventes pour l’année 2020 uniquement en France, sera l’un des piliers incontournables pour ses filiales GREEN FUSION SOLAR, en Espagne (Madrid), Portugal, Belgique, mais aussi Maghreb (Maroc) avec des objectifs similaires du GW/Filiales et par an. Sa domination, est sans équivoque, grâce à ses produits démontrant un réel avantage sur le volet CAPEX et OPEX (éléments capitaux sur toutes les études de centrales PV).

Cela est la résultante, d’experts les plus compétents, qui ont su affiner et comprendre les intérêts de travailler avec HUAWEI sur différents segments, et notamment, celui du solaire PV. Indétrônables, ils ont su ensemble s’adapter aux évolutions des marchés et Huawei, grâce à son impressionnante force en Recherches et Développement, a su mettre en place de réelles solutions d’innovations. HUAWEI est maintenant, le chef de file des fabricants d’onduleurs PV Mondiaux. Apportant, une qualité de service actuellement inégalée sur le marché et une grande réactivité grâce à son V.A.P basé en France, Green Power Technologie.

Le marché du résidentiel ciblé

De son côté, créée en 2009, Green Power Technologie se positionne comme V.A.P de Huawei FusionSolar, sur plusieurs continents (Europe, Afrique), dans le domaine des énergies renouvelables mais aussi comme l’un des plus importants acteurs dans le solaire au niveau mondial (GPT a pour rôle de mettre en place, des distributeurs Nationaux ou Grossistes, et également de construire son écosystème dans toute sa Globalité (via EPCistes, Investisseurs, B.E, Développeurs…). Par ailleurs, les ambitions de développement de Green Power Technologie, imposent de privilégier l’éco système local et d’utiliser principalement toutes ses ressources et partenaires !

Depuis son entrée dans l’espace des onduleurs solaires résidentiels en 2017, Huawei a connu des gains de parts de marché rapides. Comme de nombreux acteurs solaires matures développent le marché résidentiel en France, Huawei se prépare à apporter continuellement de nouvelles solutions technologiques sur ce secteur en croissance. Huawei innove et optimise tout au long du cycle de production d’énergie photovoltaïque. Grâce à l’intégration de technologies photovoltaïques, numériques et Internet de pointe, notre solution photovoltaïque intelligente FusionSolar est efficace, facile à installer, sûre et fiable. Pour bénéficier ainsi d’un meilleur retour sur investissement avec des rendements plus élevés et des coûts de maintenance réduits.

Pour en savoir plus sur les nouveaux produits de Huawei et le savoir-faire de Green Power Technologie une série de webinaires est organisée début juin :

SÉRIE WEBINAIRES : Ramenez le Soleil à la Maison Semaine du 8 au 12 Juin

Organisé en équipe par Huawei et Green Power Technologie, cette série de webinaires journaliers, dédiée aux installateurs et distributeurs d’équipements photovoltaïques, présentera la solution résidentielle de Huawei FusionSolar et ses très nombreux avantages. Les experts Huawei partageront avec vous les points clefs d’une installation solaire sécurisée, simple, efficace et rentable. Au programme :

Huawei – La qualité et la performance au rendez-vous

Lundi 8 Juin 09h00 – 10h00

• Présentation Huawei Dept Solaire

• La gamme de produits résidentiels

• Service après-vente Huawei

Safety First – La sécurité avant tout

Mardi 9 Juin 09h00 – 10h00

• Les risques sur une installation solaire

• Tests, protections intégrées et AFCI

• Sécurité d’installation

Comme une lettre à la poste : Installation facile et rapide

Mercredi 10 Juin 09h00 – 10h00

• Rapidité d’installation

• Solution Plug&Play

• Mise en service en quelques clics

Loin des yeux, près du cœur : Effectuez votre maintenance à distance

Jeudi 11 Juin 09h00 – 10h00

• Monitoring FusionSolar pour les installateurs

• Monitoring FusionSolar pour les utilisateurs finaux

• API et récupération de données

Travailler moins pour gagner plus – Un investissement rentable

Vendredi 12 Juin 09h00 – 10h00

• Des caractéristiques supérieures, plus de productible

• CAPEX et OPEX minimaux

• Un investissement sûr et rentable

