Hanwha Q-CELLS lance une offensive sur le marchÃ© europÃ©en du photovoltaÃ¯que

Hanwha Q CELLS, l’un des plus grands producteurs mondiaux de cellules photovoltaïques en 2016, se postionne sur une trajectoire de forte croissance sur le marché européen du photovoltaïque. Le groupe a notamment annoncé le lancement d’une offensive supplémentaire dans tous les segments de marché en Europe.

« Les clients du solaire en Europe dans tous les segments de marché recherchent un haut niveau de performance et de qualité de la part d’un partenaire stable et bancable», déclare Maengyoon Kim, Chef des ventes Europe chez Hanwha Q CELLS. « Notre portefeuille de modules solaires, basé sur les propriétés de la technologie Q.ANTUM, offre justement cela avec en plus, ce que les clients veulent : des solutions personnalisées. C’est pourquoi nous avons ajouté à notre portefeuille de produits basés sur notre technologie Q.ANTUM, une nouvelle gamme de solutions photovoltaïques destinée au commerce et à l’industrie, ainsi qu’aux particuliers ». Maengyoon Kim poursuit : « Nous visons la place de leader sur l’ensemble du marché européen ! »

Une faible empreinte carbone

Croissance dans le segment de la toiture en Europe tout en maintenant les ventes pures de modules Issue d’une approche commerciale largement axée sur la vente de modules dans des projets photovoltaïques de plus grande échelle, Hanwha Q CELLS a maintenant une stratégie commerciale double en Europe : alors qu’elle maintenait ses ventes pures de modules, la société a su réaliser une croissance considérable dans les segments de la toiture. Il s’agit notamment de systèmes PV sur bâtiment destinés au commerce et à l’industrie, tout comme le segment des toitures résidentielles, que la société distribue via son réseau Q.PARTNER d’installateurs partenaires. Afin de soutenir davantage la croissance dans ces deux segments, Hanwha Q CELLS présente désormais deux solutions de système photovoltaïque. En ce qui concerne la vente de modules à l’échelle industrielle, la France a gagné en importance, puisque l’entreprise a récemment obtenu le certificat Certolis CRE3 et CRE4 venant infirmer complètement la faible empreinte carbone des produits de marque Q CELLS. Ainsi, la société est entièrement éligible pour participer à l’appel d’offres su bâtiment CRE4-2 en France, qui clôturera le 7 juillet 2017.

De nouvelles solutions solaires Q CELLS pour le segment commercial et résidentiel

Le Q.FLAT-G4 est système solaire optimisé pour toiture plate dans le secteur du commerce et de l’industrie. Il s’agit d’une solution système pour toits plats, consistant en des modules solaires, basés sur la technologie Q.ANTUM, montés sur une structure triangulaire développée par les ingénieurs Q CELLS. Cette solution est conçue pour maximiser le rendement énergétique du système solaire photovoltaïque sur un espace donné du toit. Ainsi, les entreprises du secteur de l’industrie et du commerce peuvent en arrêter avec la hausse des prix de l’énergie et peuvent réduire leurs factures énergétiques, tout en améliorant leur durabilité. Le Q.FLAT-G4 offre aux installateurs un système efficace de planification avec le logiciel de planification sur toiture Q CELLS. En outre, l’installation de Q.FLAT-G4 est facile et rapide avec un seul outil nécessaire et une installation sans pénétration du toit. De plus, le Q.FLAT-G4 est la solution idéale pour l’utilisation de modules solaires Q.ANTUM de Q CELLS.

Q.HOME+ ESS- G1 : solution de stockage pour le résidentiel

Une batterie lithium-ion de Samsung, un onduleur PV, un onduleur batterie, une garantie produit de 10 ans et un pilotage web + portable : voici le Q.HOME+ ESS-G1. Cette nouvelle solution de stockage fournie par Q CELLS est disponible en trois capacités de 3,6 kWh, 5,5 kWh et 8 kWh pour différentes tailles de système photovoltaïque et besoins énergétiques. Le Q.HOME+ ESS-G.1 est commercialisée via le réseau de partenaires Q.PARTNER et est disponible avec ou sans système photovoltaïque Q CELLS.

Q.ANTUM : plus qu’un simple PERC

Toutes les nouvelles solutions solaires sont équipées de modules solaires Q CELLS à haut rendement et basées sur la technologie Q.ANTUM, propriété de l’entreprise. Tout est basé sur la passivation de la face arrière de la cellule solaire (PERC) et offre de nombreuses autres fonctionnalités qui différencient Q.ANTUM des technologies PERC conventionnelles. En particulier, le contrôle des différents effets de dégradation, PID (dégradation induite par le potentiel), LID (dégradation induite par la lumière) et LeTID (dégradation induite par la température élevée et la lumière) constituent les forces de la technologie Q.ANTUM. En outre, Q.ANTUM dispose de Hot-Spot-Protect et Tra.Q un marquage au laser permettant une traçabilité de 100% des cellules produites, ainsi que des standards stricts de qualité Q CELLS. Environ 5 GW de cellules photovoltaïques Q.ANTUM, produites en masse, montrent commercialement parlant la position de leader d’Hanwha Q CELLS dans les technologies PERC à haut niveau de performance.

Encadré

Les évolutions majeures dans la stratégie d’ Hanwha Q CELLS

- Hanwha Q CELLS s’attaque à tous les segments de marché en Europe afin de devenir leader sur le marché

- Présentation du système pour toit plat développé en interne, le Q.FLAT-G4, destiné au segment commercial et industriel et présentation de la solution de stockage Q.HOME+ ESS-G.1 destinée au segment résidentiel

- Le réseau de partenaires, Q.PARTNER, en pleine croissance accroît sa présence dans le segment de la toiture

- Hanwha Q CELLS est entièrement qualifié pour participer aux appels d’offres photovoltaïques en France

