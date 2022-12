Groupe Roy Energie met Ã  disposition de lâ€™Ukraine son savoir-faire pour leur fournir de lâ€™Ã©nergie solaire autonome

Afin de répondre aux besoins en électricité de l’Ukraine en cette période hivernale, Groupe Roy Energie, concepteur et installateur de solutions photovoltaïques innovantes, met à disposition son savoir-faire. L’entreprise enverra deux centrales photovoltaïques autonomes fin janvier à Kiev. Une opération que les particuliers ou entreprises sont en mesure de soutenir !

Sensible à la situation d’urgence en Ukraine et souhaitant agir en mettant à disposition son savoir-faire, Groupe Roy Energie va envoyer deux centrales solaires autonomes à Kiev, fin janvier 2023. L’une d’entre elles permettra d’alimenter un étage d’hôpital de façon autonome pendant 7 heures et l’autre fournira de l’énergie dans une zone d’invincibilité. Les deux containers seront aménagés avec des prises électriques (ports USA / B / C de recharges de téléphones), un relais Wi-Fi Internet, un éclairage LED intérieur, du chauffage… Ces installations répondront de façon autonome à des besoins d’alimentation en électricité. Groupe Roy Energie collabore avec la Mairie de Kiev et l’Ambassade de France en Ukraine pour l’organisation du déplacement et le déploiement des centrales.

Caractéristiques des 2 centrales photovoltaïques autonomes

Groupe Roy Energie souhaite démocratiser le solaire et créer de l’énergie propre et locale, ponctuellement et durablement, où que l’on se situe sur la planète. La société a expérimenté deux centrales solaires autonomes différentes, pour le concert de Sting à Chambord au mois de juin 2022 et pour les illuminations de Noël du château actuellement. Elle est à l’origine de l’idée, de la recherche et du développement. Les résultats étant concluants, Groupe Roy Energie a désormais la certitude de pouvoir les déployer de façon sécurisée en base vie de chantier, dans le désert, sur des zones sinistrées, de conflits ou de catastrophes naturelles : partout, tout le temps, quelles que soient les conditions.

Fonctionnement de la centrale photovoltaïque autonome au sol de 150 PV

Cette centrale photovoltaïque déployée lors du concert de Sting mesure au sol 80×20 mètres. Elle comprend 150 panneaux photovoltaïques de 370WC posés au sol, orientés est/ouest pour favoriser une production optimale sur la journée. Elle comprend également un container équipé du système de transformation et de stockage de l’énergie destiné à alimenter l’hôpital. Elle fonctionne sur et hors réseau et est capable de produire jusqu’à 60 kW de puissance. La réserve d’énergie utile de la batterie est de 76,8 kWh.

Fonctionnement de la centrale photovoltaïque autonome au sol de 54 PV

Cette centrale photovoltaïque déployée pour les illuminations du château de Chambord de Noël 2022 mesure 20 x 20 mètres. Elle est composée de 54 panneaux photovoltaïques de 365 WC et de 2 2 onduleurs de 10 kVa. Elle fonctionne sur et hors réseau et est capable de produire une puissance de 20kW. La réserve d’énergie utile de la batterie est de 25,6 kWh.

Encadré

La Jeune Chambre Economique française s’associe à cette opération et lance un appel aux dons pour finaliser l’envoi

En soutien de ce projet au service de la population ukrainienne, la Jeune Chambre Economique Française lance un appel aux dons auprès des particuliers et des entreprises pour financer l’aménagement des containers et les commandes de batteries et d’onduleurs. Cela complètera l’apport des deux centrales photovoltaïques d’un montant de 200 000€. La collecte des dons aura lieu du 23 décembre 2022 au 15 janvier 2023 via la plateforme Hello Asso avec un objectif de 100 000€ (don déductible, cette association étant reconnue d’utilité publique). Les noms de tous les donateurs seront indiqués au dos des panneaux photovoltaïques. Et ils auront la certitude d’apporter une aide concrète en Ukraine.