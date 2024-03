GreenYellow : lâ€™Europe en avant toute en 2024 !

Dans un contexte de crise, GreenYellow, acteur majeur de la transition énergétique des entreprises et des collectivités, a constaté un fort essor des demandes client pour des projets en solaire décentralisé et en autoconsommation, principalement émanant d’industriels, et d’acteurs de la logistique et de la grande distribution. De quoi nourrir des ambitions !

Alors que les projets solaires en injection réseau représentaient entre 70 et 80 % des prises de commande du groupe avant le début de la crise Ukrainienne, cette proportion ne représente plus aujourd’hui que 20 à 30 % des demandes, au profit des projets en autoconsommation. Cette inversion des tendances, qui s’observent en France et en Europe, souligne l’attrait croissant des entreprises pour l’autoconsommation. Par ailleurs, confrontées à la hausse des prix de l’énergie et des coûts liés au financement de la transition énergétique, les entreprises et les collectivités recherchent un soutien financier pour leurs projets énergétiques. Au-delà du modèle de service proposé par les EPCistes, elles se tournent de plus en plus vers des opérateurs-mainteneur tiers-financeurs, tels que GreenYellow, qui prennent en charge l’intégralité de l’investissement et fournissent une expertise complète dans la gestion administrative, technique et opérationnelle des projets. De plus, ces opérateurs garantissent les performances de l’installation tout au long de la durée du contrat.

Plus de 6 000 projets engagés depuis la création de GreenYellow

En 2023, les partenaires financiers de GreenYellow ont renouvelé leur confiance en accompagnant l’entreprise dans ses investissements de près de 400 millions d’euros. Cette démarche a renforcé la position du groupe en tant qu’acteur majeur et distinctif sur le marché, grâce à sa plateforme unique d’offres de décarbonation, 100% financées. GreenYellow a concentré ses efforts sur 4 principaux marchés verticaux : la grande distribution, la logistique, le tertiaire & l’industrie, et les collectivités locales. Les résultats à fin décembre 2023 démontrent l’impact significatif de son action :

- Via son offre d’efficacité énergétique, pour consommer moins #SHIFTEfficiency

~ 3 600 Contrats de Performance Énergétique

~ 1 150 GWh d’économies d’énergie annuelles

+ 3 TWh d’énergie sous gestion

+ 5 000 points de consommation

- Via son offre dédiée à la production d’énergie solaire, pour consommer mieux #SHIFTProduction

1 320 centrales solaires installées ou en construction

1 360 MWc de capacité installée ou en cours de construction

GreenYellow a également accéléré sa croissance locale avec :

en France, l’acquisition à 100% de RESERVOIR SUN, son entité dédiée à l’autoconsommation solaire, et de gestion multisites.

de nombreux partenaires EPCistes et bureaux d’études, représentant désormais 25 % de son activité, avec un objectif à 3 ans de le porter à 40 %.

La stratégie de croissance de GreenYellow repose également sur le développement de services qui viennent compléter ses offres cœur de métier :

Le développement de la mobilité électrique avec plus de 1 200 bornes de recharges installées ou en cours d’installation.

avec plus de 1 200 bornes de recharges installées ou en cours d’installation. Le développement du stockage d’énergie par batterie, pouvant être développé en autonomie ou en couplage avec des systèmes de production solaire ou des solutions d’efficacité énergétiques. Cela répond aux défis liés à l’intermittence des énergies renouvelables et aux infrastructures réseau dans certaines géographies. Lancée en 2023, GreenYellow compte déjà 6,4 MWh de capacité opérationnelle et a un portefeuille d’opportunité de 300 MWh.

L’ensemble des projets menés au sein de GreenYellow depuis sa création en 2007 ont permis à nos clients d’éviter l’émission de 578 000 tonnes d’équivalent de CO 2 . Le groupe vise également l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone « Net Zero» pour les catégories 1 et 2 d’ici 2030.

L’ambitieuse stratégie de GreenYellow pour 2024 et au-delà…

En 2024, GreenYellow poursuit ses efforts pour réaliser des objectifs ambitieux, notamment :

Près de 150 GWh d’économies d’énergie annuelles, via des projets d’efficacité énergétique

via des projets d’efficacité énergétique Près de 400 MW de signatures solaires

500 millions d’euros de nouveaux financements

GreenYellow a d’ailleurs signé début mars, la plus importante opération de financement pour l’autoconsommation solaire en France. Celle-ci vise à financer le développement et la construction de 92 centrales solaires photovoltaïques en France, représentant une capacité totale de 73 MWc. GreenYellow ambitionne également de développer des modèles “Utility as a Service” pour fournir à ses clients des solutions énergétiques adaptatives, évolutives et exemptes de risques financiers. Enfin, GreenYellow poursuit sa stratégie de développement autour de ses principaux hubs régionaux, avec un fort accent sur l’Europe et une démarche vers l’autonomie financière en Amérique Latine et en Asie.