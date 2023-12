GreenYellow Ã©largit ainsi son portfolio Ã©nergÃ©tique en France et outre-mer via des acquisition auprÃ¨s de Demeter

GreenYellow, accélérateur engagé de la Transition Énergétique, poursuit sa croissance européenne avec l’acquisition de trois portefeuilles d’actifs en exploitation auprès de Demeter Investment Managers, pionnier et leader de l’investissement non coté pour la transition énergétique et écologique. Les actifs acquis comprennent Eifficentre, un portefeuille de projets d’efficacité énergétique en partenariat avec Eiffage, ainsi que les centrales solaires de Vanilla Solar et Lavanda Solar. Ces trois actifs étaient détenus à 100% par Demeter 4 INFRA (sauf Eifficentre à 81%), le premier fonds infrastructure lancé par Demeter en 2015. En détails !

« Avec cette acquisition, GreenYellow continue d’investir dans des projets innovants et durables, soutenant ainsi sa mission de partenaire privilégié des entreprises et des collectivités dans leur transition énergétique. Nous sommes ravis de consolider notre présence dans les DOM/TOM et de contribuer activement à la transition énergétique en France. Cette opération nous permet également d’étendre notre portefeuille en exploitation, en ligne avec notre modèle d’opérateur long-terme. » confie Otmane Hajji, Président de GreenYellow.

Les projets dans le détail

Eifficentre – Un Partenariat Public Privé (PPP) : Eifficentre vise à améliorer l’efficacité énergétique de 18 lycées en Région Centre-Val de Loire à travers un Contrat de Performance Energétique. Lancé en 2010, et en exploitation depuis 2012 ce contrat d’une durée de 15 ans avec la région Centre porte sur la conception, le financement, la réalisation des travaux et l’exploitation de 18 lycées et bâtiments administratifs de la région. GreenYellow rachète la participation majoritaire de Demeter dans la société, Eiffage conservant sa participation minoritaire et son implication opérationnelle dans le projet.

Vanilla Solar – Expansion dans les Énergies Renouvelables en Outre-mer : GreenYellow renforce son portefeuille avec l’acquisition de Vanilla Solar, comprenant 6 centrales photovoltaïques en toiture d’une puissance totale de 13 MW pour une production annuelle de 16,4GWh. Ces centrales, initialement développées par GreenYellow et mises en service en 2010, avaient été cédées à des investisseurs. Ce rachat souligne l’engagement de GreenYellow envers le développement durable et son repositionnement stratégique d’opérateur détenant et exploitant ses actifs sur le long terme. GreenYellow renforce ainsi sa présence dans les départements et territoires d’outre-mer (DOM/TOM).

Lavanda Solar – Un Retour Stratégique sur le Marché : L’acquisition de Lavanda Solar comprend 11 centrales photovoltaïques en toiture situées en métropole, d’une puissance totale de 7 MW pour une production annuelle de 7,7GWh, développées par d’autres acteurs et mises en service entre 2010 et 2011.

GreenYellow poursuit donc son engagement en faveur de la transition énergétique en élargissant son portefeuille d’actifs en exploitation. Les projets acquis sont en parfaite cohérence avec la vision de GreenYellow, axée sur la production d’énergie sur des toitures de grandes surfaces et/ou des sites industriels, ainsi que sur l’apport de solutions pour réduire la consommation énergétique des bâtiments exploités par des collectivités. Et Philippe Detours, Managing Partner et responsable des fonds infrastructure de Demeter, de conclure : « Cette opération vient clôturer une page de l’histoire de Demeter 4 INFRA. Nous avons eu à cœur pendant toutes ces années de travailler conjointement avec Eiffage qui assurait la gestion opérationnelle d’Eifficentre, et de faire bénéficier Vanilla Solar et Lavanda Solar du savoir-faire de la plateforme Demeter en matière de production d’énergie renouvelable. Un important travail d’optimisation opérationnelle des actifs et d’ingénierie juridique et financière ont permis d’améliorer substantiellement les performances opérationnelles et financières de ces actifs. Nous sommes fiers de pouvoir en faire profiter les investisseurs de Demeter 4 INFRA que nous remercions pour leur confiance. »