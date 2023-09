Fraunhofer ISE soutient l’installation d’un site de production photovoltaÃ¯que en France

HoloSolis SAS, société fondée par EIT InnoEnergy, le groupe IDEC et TSE, prévoit de construire en Moselle une ligne de production de cellules et de modules solaires photovoltaïques. L’Institut voisin Fraunhofer s’en félicite et soutient l’initiative !

La nouvelle société HoloSolis sera située à proximité de la frontière franco-allemande, dans l’agglomération de Sarreguemines Confluences. L’usine vise à démarrer la production en 2025 et aura une capacité de cinq gigawatts de cellules et modules photovoltaïques par an.

Fabriquer en Europe des modules photovoltaïques rentables et efficaces

Sur la base d’un accord de collaboration stratégique signé cet été, l’Institut Fraunhofer ISE assistera HoloSolis dans le choix de la technologie, dans le design et les différentes phases de conception et de construction de l’usine.

“L’approche d’HoloSolis, qui consiste à construire une ligne de production photovoltaïque de cellules solaires et de modules photovoltaïques, tout en poursuivant le développement de la technologie, nous a convaincus dès le départ”, déclare le Dr Jochen Rentsch, chef du Département Technologies de Production à l’Institut Fraunhofer ISE. “Nous sommes très heureux de pouvoir accompagner cette jeune entreprise pour lui permettre de devenir un producteur européen majeur de composants photovoltaïques.” L’objectif de cette collaboration est de fabriquer en Europe des modules photovoltaïques rentables et efficaces, basés sur les cellules solaires TOPCon. La production augmentera progressivement pour atteindre 10 millions de modules photovoltaïques par an, principalement pour le marché résidentiel et commercial. La durabilité en termes de production à faible émission de carbone, de recyclabilité des produits et de normes sociales élevées fait également partie intégrale du concept de l’usine.

Une expertise inégalée en Europe dans le domaine de la technologie TOPCon de type N

C’est pourquoi, outre la mise en place de cette nouvelle capacité de production européenne, HoloSolis et Fraunhofer ISE coopéreront étroitement dans le domaine de la recherche et de l’innovation de cellules et de modules photovoltaïques. “Nous sommes très heureux de travailler avec le Fraunhofer ISE pour nous aider à concevoir notre usine”, déclare Jan Jacob Boom-Wichers, Président et directeur général d’HoloSolis. “L’équipe de Fraunhofer ISE possède une expertise inégalée en Europe dans le domaine de la technologie TOPCon de type N, car elle a participé à son invention. Elle s’est montrée très engagée et motivée dès le début du projet pour nous aider à construire la gigafactory photovoltaïque la plus rentable et de la plus haute qualité en Europe”.

“Ce projet contribuera de manière substantielle à un objectif de capacité annuelle de 30 gigawtts d’ici à 2025 que s’est fixée l’Alliance Européenne de l’Industrie Solaire photovoltaïque (ESIA)”, déclare le Dr Ralf Preu, directeur du département photovoltaïque du Fraunhofer ISE. “Le rétablissement d’une production photovoltaïque durable dans l’UE est l’une de nos priorités stratégiques. Une production intégrée de modules en grande quantité est une étape cruciale pour y parvenir et contribuer à la souveraineté énergétique de l’Union européenne.”