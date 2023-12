Forum EnerGaïa 2023 : Le salon des énergies renouvelables confirme sa montée en puissance

Seul salon professionnel français couvrant l’ensemble des EnR, le forum EnerGaïa 2023 s’est tenu à Montpellier les 13 et 14 décembre, quelques heures à peine après les conclusions de la COP 28 sur les changements climatiques. Avec près de 17 000 participants, le salon enregistre cette année un nouveau record de fréquentation qui vient confirmer son rôle de rendez-vous majeur à l’échelle nationale pour l’ensemble des professionnels des filières renouvelables.

« Offrir un lieu privilégié de rencontres et d’échanges pour des milliers de professionnels de la transition énergétique venant de toute l’Europe : c’est l’ambition que porte Energaïa depuis sa création. Avec 17 000 participants enregistrés cette année, un record, notre salon confirme son statut de rendez-vous incontournable et vient réaffirmer tout l’importance de donner sa place à l’innovation dans le changement de modèle de production et de consommation que j’appelle de mes vœux et que je porte ici en Occitanie », a déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.

Devenir la 1ère Région à énergie positive d’Europe

Porté par la Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée, le Forum EnerGaïa est une vitrine des actions qu’elle mène en faveur de la transition énergétique pour atteindre son objectif : devenir la 1ère Région à énergie positive d’Europe. A travers l’organisation de ce forum, la Région poursuit sa volonté d’accompagner tous les professionnels engagés avec elle pour atteindre cet objectif.

« Le succès croissant du Forum ENERGAÏA nous montre une nouvelle fois que la transformation de nos modèles énergétiques n’est pas une contrainte mais constitue une opportunité pour répondre aux enjeux de demain : un enjeu climatique qui nous impose d’agir urgemment, un enjeu social pour réduire la précarité énergétique et promouvoir la sobriété, et un enjeu économique par l’émergence de filières innovantes, vectrices d’emplois », a déclaré Agnès Langevine, vice-présidente en charge de l’Urgence climatique, du Pacte vert et de l’Habitat durable.

Les chiffres de l’édition 2023

Près de 17 000 professionnels (+24% par rapport à 2022) ont échangé pendant les 2 jours de cette 17ème édition dans des allées particulièrement effervescentes.

448 exposants (+ 21% par rapport en 2022)

50 nations représentées (Chine, Espagne, Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Suisse…)

+ 23% de décideurs par rapport à 2022

Plus de 100 conférences, tables rondes et pitchs exposants

Près de 130 intervenants experts et 150 exposants speakers,

Plus de 700 rendez-vous business confirmés sur la plateforme des rendez-vous d’affaires.

SAVE THE DATE

18EME EDITION – ENERGAÏA 2024 – 11 & 12 DECEMBRE 2024