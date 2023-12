Equans Solar & Storage et Low Carbon : partenariat mondial sur des projets solaires PV Ã  grande Ã©chelle avec stockage

Equans et Low Carbon, entreprise mondiale d’énergies renouvelables, ont annoncé la signature d’un protocole d’accord visant à accélérer le développement de projets solaires photovoltaïques à grande échelle et de projets de stockage d’énergie par batteries (BESS) au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique du Nord. Pour une intégration facilitée des EnR à grande échelle au réseau !

Afin d’accélérer le développement de ses projets et de faciliter le processus d’investissement, tout en renforçant la qualité et la compétitivité de ses actifs de la conception à l’exploitation et en garantissant les normes ESG tout au long du cycle de vie des projets, Low Carbon bénéficiera de l’accompagnement d’Equans Solar & Storage dans le domaine du solaire photovoltaïque et du stockage d’énergie par batteries. « Nous sommes ravis d’avoir signé ce protocole d’accord avec notre fournisseur et partenaire EPC de longue date, Equans Solar & Storage. Notre ambition de fournir 20 GW de nouvelle capacité d’énergie renouvelable à l’échelle mondiale d’ici 2030 est soutenue par ce type d’accord, au travers duquel la confiance et le partenariat à long terme garantissent l’efficacité, la compétitivité et la qualité. Partager les mêmes valeurs avec nos partenaires contribue à fournir un cadre clair pour respecter nos engagements ESG et construire des infrastructures d’énergies renouvelables à grande échelle », a souligné Justin Thesiger, directeur général de la chaîne mondiale d’approvisionnement de Low Carbon.

« Vers une énergie 100 % renouvelable »

Equans, via sa filiale Bouygues Energies & Services, l’un des plus grands acteurs EPC internationaux, mobilisera son expertise, sous sa nouvelle marque Equans Solar & Storage, pour proposer à Low Carbon une offre sur mesure pour le développement, la construction et l’exploitation de ses projets solaires photovoltaïques à grande échelle et ses projets BESS dans les pays concernés.

“La signature de ce protocole d’accord est une étape importante pour nous et nous sommes extrêmement fiers d’être le partenaire de choix de Low Carbon dans son engagement vers une énergie 100 % renouvelable. Ce partenariat démontre la pertinence de notre modèle Equans Solar & Storage. Notre objectif est d’accompagner nos clients dans différents pays avec une approche standardisée et efficace, tout en intégrant les spécificités locales. Avec Low Carbon, tout a commencé au Royaume-Uni avec une approche innovante et sur-mesure, que nous sommes ravis de reproduire aujourd’hui en Europe et en Amérique du Nord”, a déclaré Elisabeth Benedetto, directrice de la Business Unit Energies et de la marque Equans Solar & Storage.