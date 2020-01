ENGIE vient parler d’autoconsommation collective et de mobilité électrique à la MaddyKeynote 2020

Les jeudi 30 et vendredi 31 janvier 2020 au Centquatre à Paris, ENGIE participera à la MaddyKeynote 2020, qui aura cette année pour thème les Mutations dans les domaines du Vivant et des Territoires. En tant qu’acteur engagé en faveur de la transition énergétique, ENGIE s’exprimera à plusieurs reprises sur l’évènement:

Le jeudi 30/01 de 9h30 à 10h10, Hervé-Matthieu Ricour, Directeur Général d’ENGIE France BtoC participera au panel Power to change (Business Stage).

Les systèmes de production d’énergie traditionnels qui étaient jusqu’alors centralisés sont progressivement remplacés au profit d’une production plus locale, plus verte et à la main du consommateur. Quel avenir pour l’auto-production et la consommation collaborative d’énergie renouvelable ? Comment financer un monde en circuit court, plus économe, plus solidaire ? Il interviendra aux côtés d’Alexandre Coster, Founder & CEO de Baobab et de Brian Ejarque, Président de l’association L’Archi’Pelle & Youtubeur.

Les échanges seront animés par Anaïs Richardin, rédactrice en chef de Maddyness.

Le vendredi 31/01 de 11h05 à 11h35, Jean Bertrand-Hardy, Directeur Stratégie, Business Développement et Innovation d’ENGIE France BtoC interviendra sur la session “ENGIE x WeFound: dans les coulisses d’un startup studio corporate” (Learning Stage)

Comment mobiliser et accompagner l’énergie entrepreneuriale au service de la transition zéro carbone ? Jean Bertrand-Hardy reviendra sur la collaboration entre ENGIE et le startup studio WeFound pour accompagner les Français vers des nouveaux modes de consommation zéro carbone. Ils évoqueront la connexion entre le monde structuré des grandes entreprises et le foisonnement des nouveaux concepts, en créant les conditions d’une alchimie optimale entre ces deux univers. C’est ce que que le startup studio ENGIE x WeFound initie à travers des projets concrets qui seront présentés sur un parcours dédié à la mobilité électrique lors de la MaddyKeynote. Il interviendra aux côtés de Gilles DEBUCHY, Founder & CEO de Wefound et de Guillaume Hébert, Founder & CEO de La Belle Batterie.