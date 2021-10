Enerplan/Extension de lâ€™arrÃªtÃ© tarifaire Ã  500 kWc : la filiÃ¨re enthousiaste et mobilisÃ©e

Publié au Journal Officiel ce matin, l’arrêté tarifaire étendant à 500kWc le guichet ouvert satisfait grandement la filière solaire. Enerplan se félicite de la concrétisation de cette facilité ouverte aux porteurs de projets, et appelle l’ensemble des acteurs de la filière à se saisir de cette opportunité. Enerplan, syndicat des professionnels de l’énergie solaire, se félicite de la publication de ce texte, revendication de longue date de la filière.

Avec un niveau tarifaire confirmé à 98 euros / MWh pour la tranche entre 100 et 500kWc, qui correspond aux attentes de la filière, et une stabilité annoncée des tarifs sur les premiers trimestres d’application, les développeurs, installateurs et futurs producteurs vont pouvoir se saisir de cette nouvelle opportunité sur un segment pour le moment atone. L’ouverture à l’autoconsommation individuelle et collective donnera également un élan important à ces développements.

Conjuguée à une réfaction tarifaire qui améliore les modèles économiques ainsi qu’à de nouvelles obligations pour les bâtiments et parkings neufs qui entreront en vigueur en 2023 suite à la loi Climat Résilience, les perspectives pour ces grandes toitures et ombrières sont au beau fixe.

Pour Daniel Bour, Président d’Enerplan, « C’est une excellente nouvelle pour l’ensemble des acteurs du solaire photovoltaïque. Les conditions de développement des centrales en toiture et sur ombrières sont désormais très favorables, en sus d’être compétitives. La balle est désormais dans notre camp. Nous allons nous emparer de cette ouverture nouvelle pour atteindre les objectifs ambitieux qui nous sont fixés. »