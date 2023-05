Énergies renouvelables : le Groupe Sorégies accélère son développement en France

Le Groupe Sorégies, producteur d’énergies renouvelables via notamment ses filiales Sergies et Hydrocop, continue le déploiement de sa stratégie basée sur la production d’énergie verte dans les territoires. Fort d’une production annuelle de 502 GWh, 20% de plus qu’en 2021, l’énergéticien intégré poursuit sa dynamique et se concentre sur le développement des énergies de demain dans le but de rapprocher toujours plus les producteurs et les consommateurs d’énergie.

En 2022, le Groupe Sorégies a mis en service 18 nouveaux projets d’énergies renouvelables, ce qui lui a permis d’augmenter sa production de 20% par rapport à 2021. Pour relever le défi de la transition énergétique, le Groupe Sorégies investit massivement en France dans les énergies vertes, ce qui lui permet de disposer de sources d’approvisionnement en énergie stables et durables et ainsi de protéger ses clients de la volatilité des prix sur les marchés de gros. Ce faisant, il contribue à réduire la dépendance nationale aux énergies fossiles importées. Le producteur a donc construit sa stratégie sur un mix énergétique diversifié avec le développement de projets éoliens, photovoltaïques et hydroélectriques répartis sur l’ensemble du territoire national.

2022, une année riche pour le Groupe et sa filiale Sergies

En 2022, le Groupe et sa filiale Sergies a mis en service un parc éolien à Saint-Sauvant (86) d’une puissance de 21 MW. Il a inauguré de nouvelles installations photovoltaïques pour une puissance installée totale de 23 MW, dont six centrales au sol à Exoudun (Deux-Sèvres), Miremont (Puy-de-Dôme), Châtillon-sur-Indre

(Indre), Villognon (Charente), Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) et Vivonne (Vienne) et deux centrales en toiture dans la Vienne à l’Arena Futuroscope à Chasseneuil-du-Poitou et au parc DéfiPlanet’ à Dienné. Il a acquis auprès d’Hydrolot six centrales hydroélectriques (19MW) dans le Sud-Ouest de la

France, via sa filiale Hydrocop dont elle est le premier actionnaire (20% du capital). Une opération qui fait d’Hydrocop le 1er producteur d’hydroélectricité sur le Lot et conforte sa position de 4ème producteur hydroélectrique français. Grâce à ces nouveaux projets, l’énergéticien produit désormais, au prorata de ses détentions, 502 GWh d’énergie par an, soit 20% de plus qu’en 2021. Ce chiffre correspond à la consommation électrique totale de 279 000 habitants. Une croissance soutenue qui illustre la volonté du Groupe d’innover pour accélérer le développement d’énergies décarbonées.

La production d’énergie verte décentralisée, le leitmotiv du Groupe Sorégies pour l’avenir

Reconnu pour sa méthode éprouvée impliquant systématiquement les acteurs des territoires dans ses projets, le Groupe Sorégies confirme son engagement au plus près des collectivités et des citoyens. Par la construction de sociétés de projets et la concertation, le producteur s’attache à impliquer les territoires de manière à ce qu’ils soient, chacun, acteurs de leur destin énergétique. Dans les années à venir, le Groupe souhaite poursuivre cette même dynamique de production d’énergie renouvelable, impulsée depuis plus de 20 ans à l’échelle locale.

Plusieurs projets ont d’ailleurs été mis en service depuis début 2023 ou sont en cours de développement :

● Une centrale photovoltaïque en autoconsommation territoriale à Queuille (63)

● Deux parcs photovoltaïques dans le Puy-de-Dôme à Ambert (63) et Culhat (63)

● Deux centrales photovoltaïques au sol à Coulombiers (86) et à Châteauneuf-sur-Charente (16).

“La crise à laquelle nous sommes confrontés confirme la réelle nécessité d’accélérer le déploiement d’installations de production d’énergies d’origine renouvelable. Grâce à ces actifs de production, nous maîtrisons l’approvisionnement en énergie de nos clients, et les protégeons ainsi à long terme de la volatilité et du niveau de prix sur les marchés de gros. Pour qu’une vraie transition énergétique existe, nous sommes convaincus qu’il faut aujourd’hui miser sur le modèle énergétique décentralisé pour produire une énergie au plus près des besoins, dans les territoires. C’est ce que nous nous attachons à développer au sein du Groupe Sorégies depuis plus de 20 ans. Alors… dupliquons et essaimons ces

initiatives locales partout en France !” soutient Anna Wachowiak, Directrice Générale Adjointe Stratégie, Innovation et Marchés du Groupe Sorégies et Présidente du directoire de Sergies.

Encadré

Les EnR au sein du Groupe Sorégies en chiffres* :

- 502 GWh de production annuelle, dont 87 GWh supplémentaires en 2022

- 151 000 tonnes de CO2 économisées

- 196 installations photovoltaïques soit < 670 000 m² de panneaux

- 15 parcs éoliens comprenant 63 éoliennes

- 4 unités de méthanisation ou biogaz partenaires en fonctionnement

- 42 centrales hydroélectriques, via sa filiale Hydrocop

* Au prorata de ses participations dans les projets.

Les actifs de production EnR du Groupe Sorégies au 31/12/2022 en France et dans le département de la Vienne

(Source : Groupe Sorégies)