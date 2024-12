Énergie Solidaire lève 82 000 euros pour lutter contre la précarité énergétique à l’occasion d’EnerGaïa

Avec le “Grand Challenge Solidaire”, Énergie Solidaire, la Région Occitanie et la société organisatrice du Forum Energaïa Occitanie Events, s’étaient fixés un objectif : collecter le maximum de fonds possible pour accélérer la lutte contre la précarité énergétique en Occitanie en 2025. Pari réussi avec 82 000 euros récoltés!

Exposants, partenaires et visiteurs de l’événement étaient invités à se mobiliser pour collecter le maximum de dons en faveur de la lutte contre la précarité énergétique. Une collecte qui vise à soutenir “Énergie Solidaire Occitanie”, un programme régional innovant, créé pour accélérer la rénovation des logements des plus modestes.

22 entreprises des EnR

Au total, ce sont 22 entreprises de la filière des énergies renouvelables, aux côtés de visiteurs sensibles à la cause, qui ont relevé le défi, permettant de rassembler 82 300 € en 2 jours. Un véritable succès pour la première opération de ce type sur le forum ! Cette mobilisation exemplaire a été célébrée lors d’un temps fort, jeudi 12 décembre, sur le Stand de la Région Occitanie, en présence d’Agnès Langevine, Vice-Présidente, en charge du Climat, Pacte Vert et Habitat durable à la Région Occitanie et de Catherine El Arouni, Présidente d’Énergie Solidaire. L’occasion également de remercier chaleureusement les mécènes 2024 du programme : AboEnergy, AREC Occitanie, BayWa r.e., CaptainWatt, Enercoop Midi Pyrénées, Enercoop Languedoc Roussillon, Energiter, Générale du Solaire, Izuba Energies, Sirea, Sireos, Soper, Thau Energie Citoyenne, Valeco, Watt for

Change/Valorem, mais aussi de mettre en valeur les projets soutenus cette année dans le cadre du deuxième appel à projets occitan.

Renforcer la lutte contre la précarité énergétique en Occitanie

Les fonds collectés à l’occasion de ce Grand Challenge Solidaire seront entièrement redistribués au programme régional “Énergie Solidaire Occitanie”, afin d’alimenter la collecte de fonds dédiée à son appel à projets 2025. Lancé en 2023 avec le soutien de la Région Occitanie, ce programme vise à améliorer les conditions de vie des ménages modestes et très modestes sur les 13 départements occitans, tout en contribuant à la transition écologique dans les territoires. Énergie Solidaire Occitanie collecte des fonds localement, et les redistribue ensuite, par le biais d’appels à projets annuels, aux associations locales qui luttent contre la précarité énergétique. Ainsi, depuis 2023, 250 000 € ont été levés et redistribués dans la région.

Des entreprises fortement mobilisées

Cet élan de générosité montre également que les filières des énergies renouvelables et du bâtiment durable peuvent jouer un rôle essentiel pour une transition énergétique plus juste, plus inclusive et plus solidaire. En mobilisant leurs équipes et partenaires autour d’une cause juste, ces entreprises contribuent pleinement à intégrer et à soutenir la dimension sociale de la transition énergétique. C’est en conjuguant production d’énergies renouvelables et réduction des consommations énergétiques, en particulier dans le secteur du bâtiment, que les objectifs de neutralité carbone, voire même de territoires à énergie positive, pourront être atteints. L’Occitanie compte aujourd’hui 14% de personnes en situation de précarité énergétique, et plus de 3,8 millions de “passoires thermiques”, dont 2,9 millions de résidences principales : à ce jour,10 % d’entre elles sont classées en étiquette énergétique F et G ; et plus de 26 % en intégrant les résidences principales classées E. Il est donc urgent d’agir pour sortir durablement ces ménages de cette situation.

Encadré

La levée de fonds continue

L’opération du Grand Challenge Solidaire de levée de fonds court jusqu’ au 31 décembre 2024. Permettant à celles et ceux qui le souhaitent, entreprises ou particuliers, de prendre part à ce grand mouvement de générosité et de participer concrètement à l’amélioration du confort de vie des milliers de foyers occitans qui sont concernés par la précarité énergétique.

www.energie-solidaire.org/energaia-2024-faire-un-don-a-energie-solidaire