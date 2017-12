Enerfip et Ilek proposent d'aller plus loin dans le financement participatif : devenez Locavolt !

La logique des circuits courts et directs inspire fournisseurs d’énergie et opérateurs de financement participatif ! Avec leur toute nouvelle offre inédite sur le marché, le fournisseur alternatif Ilek et la plateforme Enerfip proposent en effet un véritable circuit court appliqué à l’énergie et à l’épargne en faveur de la transition énergétique. Explications.

Permettre aux citoyens-investisseurs de financer la transition énergétique en consommant une énergie renouvelable issue des projets auxquels ils ont contribué, telle est la philosophie du projet. Avec cette offre baptisée « Locavolt », les deux partenaires proposent désormais aux porteurs de projets d’énergies renouvelables une solution innovante exclusive : faire participer les particuliers au financement de leurs projets et leur proposer d’acheter leur électricité chez Ilek ; celui-ci s’approvisionnant auprès de centrales co-financées par les épargnants d’Enerfip. La boucle est ainsi bouclée.

« Les particuliers sont à la fois investisseurs et consommateurs d’un même site de production. Ils savent ce qu’ils consomment et bénéficient de nos offres tarifaires », explique Julien Chardon, fondateur d’Ilek. En souscrivant à cette option, les porteurs de projets permettent ainsi aux citoyens qui auront financé une partie de leur(s) projet(s) via Enerfip de :

- bénéficier d’une offre tarifaire avantageuse en basculant chez Ilek,

- consommer l’énergie du projet qu’ils ont contribué à financer, une fois que celui-ci sera construit.

L’offre « Locavolt » donne ainsi aux citoyens les moyens de devenir des consommateurs responsables, acteurs de la transition énergétique. Plus concrètement, grâce à l’offre « Locavolt », les porteurs de projets permettent aux citoyens de :

- financer une partir du projet qui alimentera leur logement en électricité et de devenir de véritables acteurs de la transition énergétique,

- favoriser les circuits courts de l’énergie renouvelable et de l’épargne en prenant part à l’économie locale en choisissant une énergie issue de producteurs indépendants, certifiée par Ilek,

- bénéficier d’une retombée directe de l’implantation du projet sur leur territoire avec la fourniture d’électricité pour leur logement,

- bénéficier de réductions et de tarifs préférentiels pour les riverains les plus proches.

Plus d’infos…