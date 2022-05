Domuneo renforce son offre commerciale et dÃ©mocratise sa batterie virtuelle

Domuneo, expert des énergies renouvelables en autoconsommation solaire, pionnier sur son marché depuis 2012, poursuit sa dynamique de développement, en s’appuyant notamment sur sa batterie virtuelle. Elle révolutionne le stockage de l’énergie, permettant d’atteindre jusqu’à 100% d’autoconsommation. Cette innovation a conforté la croissance de Domuneo avec des installations sur plus de 450 sites à travers l’hexagone en 2021. Face à l’essor de son produit phare et une forte demande du marché, l’entreprise recrute plus de 20 commerciaux pour accélérer son développement et la démocratisation de sa batterie virtuelle !

Fort de son expertise dans la production, gestion et optimisation d’énergie verte depuis plus de 10 ans, Domuneo s’impose comme un acteur de référence auprès de son marché. Les 45 collaborateurs du groupe, présents sur 8 sites à travers l’hexagone (Lyon, Marseille, Lille, Strasbourg, Grenoble, Toulon…), lui confèrent un maillage territorial conséquent et une offre de proximité.

L’entreprise propose une offre intégrale pour accompagner les particuliers dans leur transition énergétique allant de la pose de panneaux photovoltaïques à l’installation de pompes à chaleur air/eau, en passant par la batterie virtuelle.

Domuneo annonce le recrutement de 20 commerciaux

Avec un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros en 2021 et plus de 450 installations de sa batterie virtuelle, Domuneo ambitionne de recruter plus de 20 commerciaux. L’entreprise souhaite renforcer son offre commerciale afin d’exposer son expertise globale au service de la transition énergétique. Une transition qui s’accélère avec le plan présenté par la Commission européenne « RePower EU » pour les économies d’énergies et le développement des renouvelables. Parmi les mesures phares : l’obligation légale d’installer des panneaux solaires sur les nouveaux bâtiments, publics, commerciaux et résidentiels, afin de doubler la production d’énergie verte en Europe d’ici à 2030.

« L’énergie de demain sera verte et décentralisée. Le bâtiment tendra vers l’énergie positive, ce qui ne fait que renforcer chaque jour la croissance de notre marché. C’est pourquoi nous devons accélérer notre proposition commerciale, auprès des particuliers comme des PME, et l’étendre sur les territoires où nous sommes déjà implantés » explique Jacques-Antoine Ferent, Dirigeant de Domuneo. Avec une capacité de 1 236 gigawatts (GW) en 2030, contre 511 aujourd’hui, les énergies renouvelables devront atteindre 45 % au lieu des 40 % prévues. Pour Jacques-Antoine Ferent, « c’est le moment ou jamais de passer à l’énergie solaire, puis de profiter de l’autoconsommation grâce à la batterie virtuelle »

La batterie virtuelle révolutionne le stockage d’énergie pour garantir jusqu’à 100% d’autoconsommation

La batterie virtuelle Domuneo Stockage Inside (DSI) est une véritable rupture technologique et une proposition innovante pour la gestion du surplus dont peut bénéficier tout autoconsommateur, résidentiel ou tertiaire. C’est un stockage cloud d’électricité qui permet d’épargner l’électricité produite pour l’utiliser plus tard. Le bâtiment va donc pouvoir consommer 100 % de sa production photovoltaïque. On parle d’un stockage dit « virtuel » pour son absence de batterie physique, le stockage se fait grâce au réseau français. Le surplus stocké peut être débloqué et consommé à tout instant, notamment lorsque la production ne couvre pas les besoins de consommation. L’objectif du stockage virtuel : permettre de tirer un meilleur profit du surplus, d’utiliser 100 % de ses kWh de production pour baisser sa facture d’électricité et donc d’atteindre 100 % d’autoconsommation.