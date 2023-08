Des installations PV uniques et innovantes pour 45 aires d’autoroute de l’OFROU en Suisse

aventron, BG Ingénieurs Conseils, Cargo sous terrain et dhp technology se sont associés au sein du consortium ABCDHorizon pour produire de l’énergie renouvelable sur 45 aires d’autoroutes en Suisse romande et dans les cantons du Valais et de Berne grâce à des installations photovoltaïques (PVA) innovantes. La puissance cumulée sur l’ensemble des sites pourrait atteindre 35 MW.

Le développement du photovoltaïque joue un rôle décisif dans la mise en œuvre de la transition énergétique. Pour le Conseil fédéral, il s’agit d’un élément important de la stratégie énergétique 2050. L’installation de panneaux photovoltaïques le long des autoroutes suisses offre un réel potentiel de développement dans ce domaine. L’année dernière, l’Office fédéral des routes (OFROU) avait sollicité des entreprises comme aventron pour équiper en particulier les aires de repos et les murs antibruit avec des installations de production d’énergie renouvelable.

Un nouvel HORIZON solaire

Les surfaces correspondantes sont mises gratuitement à disposition par la Confédération. Pour participer à l’appel d’offres, aventron s’est associé à BG Ingénieurs Conseils, Cargo sous terrain et dhp technology pour former le consortium ABCD-Horizon (dont le nom correspond aux premières lettres des entreprises), qui a finalement remporté le marché pour toutes les aires d’autoroute des régions de Suisse romande, du Valais et de Berne. Le potentiel cumulé pour les 45 sites envisagés est de 35 Mégawatts. Cela permettra d’alimenter en énergie renouvelable plus de 7800 ménages consommant en moyenne 4500 kilowattheures d’électricité par an. Le toit solaire pliant HORIZON de l’entreprise grisonne dhp technology, unique au monde, sera utilisé. Celui-ci se déploie ou se replie de manière entièrement automatique en fonction des conditions météorologiques. Grâce à sa construction légère et à son mécanisme de pliage breveté, il est possible d’espacer largement les supports et d’atteindre des hauteurs importantes, jusqu’à 6 mètres au-dessus du sol. Les voies de circulation restent ainsi libres pour les gros véhicules et les marchandises. Le système HORIZON offre ainsi une flexibilité maximale pour les surfaces d’infrastructure telles que les aires de repos des autoroutes, tout en optimisant l’utilisation de l’énergie solaire, l’espace disponible et l’ombrage. La direction globale du projet ainsi que la planification des installations photovoltaïques sont assurées par BG Ingénieurs Conseils. Ce bureau d’ingénierie est entre autres spécialisé dans la planification et la réalisation de projets énergétiques durables et porteurs d’avenir.

Alimenter les équipements de recharge le long des autoroutes

L’électricité produite par les installations photovoltaïques doit être utilisée en premier lieu pour alimenter les équipements de recharge le long des autoroutes. Elle peut soit alimenter les bornes de recharge existantes sur les aires de repos, soit être stockée dans des batteries. L’électricité excédentaire sera injectée dans le réseau et vendue à Primeo Energie, Stadtwerke Winterthur et ewb, les trois actionnaires principaux d’aventron, qui apporteront leurs compétences en tant qu’entreprises de distribution d’énergie, notamment dans le domaine de la mobilité durable. L’un des acheteurs à long terme de l’électricité produite est l’entreprise Cargo sous terrain, qui fait partie du consortium ABCDHorizon. Celui-ci construira dans les années à venir un système logistique global entièrement alimenté par des énergies renouvelables pour le transport en partie souterrain de marchandises de petite taille pour la Suisse. Les travaux relatifs aux installations photovoltaïques devraient commencer en 2024 et devraient être achevés en 2027. Avec ce projet, aventron consolide, avec ses actionnaires, sa position parmi les grands producteurs suisses d’énergies renouvelables. Pour toutes les entreprises du consortium concernées, la mise en œuvre de la transition énergétique fait partie de leur orientation stratégique.