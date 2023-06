DÃ©cryptage de la loi ENR/ombriÃ¨re Ã  travers des retours dâ€™expÃ©riences dâ€™Eaton

À compter du 1er juillet 2023, les parkings d’au moins 1500 mètres carrés devront progressivement s’équiper en ombrières couvertes de panneaux photovoltaïques sur au moins la moitié de leur surface. Le non-respect de cette obligation entrainera une amende pouvant aller jusqu’à 40 000€. L’enjeu est donc de taille pour les propriétaires de parking. Eaton s’en explique !

« Les propriétaires de parking ne doivent pas voir cette loi comme une contrainte, mais également comme une opportunité. Cet investissement leur permet non seulement d’accélérer leur décarbonation, d’accroître leur résilience, mais elle leur permet de maitriser leurs coûts énergétiques et créer de nouvelles sources de revenus, en réduisant leur dépendance du réseau électrique et en rendant une partie de leurs couts d’énergie prévisible. » déclare Christophe Bourgueil, Responsable du développement des solutions de stockage d’énergie chez Eaton France.

Le succès grandissant des systèmes intégrés

Les bénéfices sont là et plusieurs retours d’expériences Eaton le démontrent. Eaton a travaillé avec La Poste sur un projet pilote en micro-grid. L’énergie produite par les panneaux photovoltaïques et stockée dans un système de stockage d’énergie est utilisée pour charger les véhicules, mais également pour alimenter le bâtiment du site pendant les heures de pointe, quand les prix sont élevés sur le réseau électrique. Selon les premiers résultats, l’autoproduction d’électricité du site permet déjà de réduire la dépendance à l’égard du réseau électrique de l’ordre de 50 à 80% de l’électricité requise par les véhicules électriques. Selon les calculs, si toute la flotte des 7 000 voitures électriques de La Poste bénéficiait de la même infrastructure de recharge pour VE, l’émission de 112,98 tonnes de dioxyde de carbone pourrait être évitée. « À l’heure de la massification des véhicules électriques, cette loi est une nouvelle étape pour assurer la Transition Énergétique et réduire l’empreinte carbone en France. Encore faut-il que cette énergie verte produite ne soit pas perdue et qu’elle puisse être stockée et gérée. C’est pourquoi les systèmes intégrés incluant des panneaux photovoltaïques, des bornes de recharges et du stockage d’énergie couplés à de la gestion logicielle connaissent un succès grandissant. » ajoute Christophe Bourgueil.

Une économie de 1700€ mensuel

Dans la même approche, SAP Labs a intégré une solution de stockage liée à un système de pilotage intelligent pour alimenter en énergie renouvelable solaire sa flotte électrique. L’ajout de cette solution en parallèle des bornes de recharge rapides a permis à l’entreprise de maîtriser et d’optimiser ses coûts d’approvisionnement en stockant l’énergie verte produite par les panneaux photovoltaïques lors des périodes de faible consommation et en la redistribuant ensuite en période de forte demande sur le réseau. Eaton a récemment transformé son siège Européen en Hub énergétique. Grâce à la production de panneaux solaires photovoltaïques, aux chargeurs de véhicules électriques et au stockage de l’énergie dans des batteries, près de 60% d’économies d’énergie ont été réalisées. Cela représente une économie de 1700€ mensuel.