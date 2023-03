ConfÃ©rence Atlantic Council/DÃ©carboner lâ€™Ã©nergie : la solution pour protÃ©ger l’Europe ? le 20 mars prochain Ã  Paris

L’Atlantic Council et ses partenaires élaborent un sondage et organisent le lundi 20 mars un atelier à Paris, sur l’urgence de surmonter les divisions de l’Europe en matière de décarbonation. Programme !

Le programme Transform Europe Initiative de l’Atlantic Council travaille avec l’institut de sondage Kantar en France, pour évaluer la façon dont le public français perçoit la relation entre la sécurité nationale et la décarbonation. Ce sondage devrait montrer un soutien croissant à la transition énergétique, suite à l’agression russe et à l’extorsion d’énergie depuis le début de la guerre en Ukraine. Les résultats de ce dernier seront dévoilés pendant l’atelier organisé à Paris le 20 mars 2023.

Parallèlement à ce sondage, l’Atlantic Council organise une série d’ateliers dans plusieurs capitales européennes en 2023 (Berlin, Varsovie, Rome et Paris), afin de souligner la nécessité de la décarbonation et les solutions à bas carbone, en tant que stratégie urgente de sécurité nationale et régionale. Le prochain événement a lieu à Paris, le 20 mars prochain. Il vise à promouvoir une discussion ouverte entre les décideurs politiques, les analystes et les spécialistes de l’énergie sur les défis énergétiques européens pour les décennies à venir, et à favoriser les échanges sur les domaines de coopération prioritaires avant l’hiver prochain.

Un atelier incontournable sur la décarbonation de l’Europe à Paris, le 20 mars 2023

Dans cette série, le 20 mars, l’Atlantic Council, le German Council on Foreign Relations (DGAP) et le Groupe d’études géopolitiques (GEG) organisent conjointement à Paris, un atelier sur la décarbonation de l’Europe.

11h : Introduction par Ben Judah, directeur du programme Transform Europe Initiative et Senior Fellow à l’Atlantic Council

11h05-12h Interventions de :

Laurence Boone, secrétaire d’État français aux affaires européennes Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur et de Adam Tooze, directeur de l’Institut européen de l’université de Columbia

Cet atelier mettra l’accent sur la nécessité de considérer les solutions de décarbonation d’un point de vue géopolitique, tant au niveau de la sécurité énergétique, que celui de la politique industrielle, et cherchera des solutions, afin de surmonter ces problèmes au niveau européen. En toile de fond figurent le choc énergétique provoqué par la guerre en Ukraine et les désaccords franco-allemands.