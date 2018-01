Brice Lalonde nommÃ© prÃ©sident d'EdEn

Brice Lalonde* vient d’être élu Président d’EdEn (Association Équilibre des Énergies) par les adhérents de l’association, réunis en Assemblée générale le 19 décembre dernier. Il succède à l’ancien Ministre de l’Écologie et du Développement durable, Serge Lepeltier dont le mandat est arrivé à échéance.Brice Lalonde portera les positions de l’association auprès des décideurs français et européens dans la continuité des actions mises en œuvre par son prédécesseur. Outre le rôle d’interlocuteur régulier que joue EdEn auprès des pouvoirs publics, la priorité de la présidence de Brice Lalonde sera de permettre la mise en cohérence des réglementations actuelles avec la volonté affirmée du Président de la République de faire de la France le pays leader du climat, en particulier dans les secteurs de l’Energie, du Bâtiment et de la Mobilité.

