Ampi Power, nouvel acteur de la distribution photovoltaÃ¯que, fondÃ© par des experts du photovoltaÃ¯que !

Depuis fin 2023, la société Ampi Power est un nouvel acteur dynamique, spécialisé dans la distribution de solutions pour l’autoconsommation photovoltaïque. Basée en région parisienne et lyonnaise, la société Ampi Power propose en stock un catalogue complet de solutions simples à mettre en œuvre pour des investissements écologiques et de décarbonation.

« L’autoconsommation facile ! Tu parles. Les installateurs de solutions solaires pour l’autoconsommation sont submergés par le large choix disponible sur le marché ? Notre mission est de rendre l’énergie solaire accessible à tous les professionnels acteurs de la transition énergétique » confie Aymeric Chollet, dirigeant d’Ampi Power, ancien directeur des ventes chez APsystems. Basé sur l’expérience éprouvée des fondateurs – plus de 25 ans de métier -, en distribution et en commercialisation de solutions innovantes chez des fabricants de 1er rang, Ampi Power met au service des grossistes et des installateurs son expertise technique et son service. L’objectif principal : la satisfaction de leurs clients.

L’offre d’Ampi Power propose un choix limité mais qualitatif de partenaires qui offre innovation, fiabilité, simplicité et excellent rapport qualité/prix. Cette expertise technique du marché permet à la société d’offrir à ses clients une maîtrise de la technologie et ce pour toute la chaîne de valeur, de la production à la consommation, incluant le stockage et le pilotage global. Véritable support à la vente, l’équipe d’Ampi Power offre une assistance complète dans la commercialisation des projets photovoltaïques de ses clients et les aide à optimiser financièrement leurs installations. Un nouvel acteur qui met en avant ses compétences et son savoir-faire !