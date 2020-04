Akuo, en tÃªte de lâ€™appel dâ€™offres solaire CRE 4.7 pour les ZNI, lance un appel Ã  dÃ©velopper le Â« solaire ï¬‚ottant Â» dans lâ€™Hexagone

Avec sept projets retenus, Akuo, producteur indépendant français d’énergie renouvelable et distribuée, remporte un total de 19 MWc de projets photovoltaïques et 38 MWh de stockage pour les Zones Non-Interconnectées (ZNI) dans le cadre des résultats de l’appel d’offre CRE 4.7 rendu publique le mercredi 1er avril dernier. Un palmarès qui place Akuo en tête de la catégorie ZNI et qui récompense le travail des équipes initié depuis près de 15 ans dans les territoires et collectivités d’OutreMer. Ce succès récompense également son expertise dans la réalisation de projets Agrinergie© qui répondent au double défi du XXIème siècle – particulièrement prégnant dans les territoires insulaires : la transition énergétique et la transition alimentaire. Akuo remporte également 5 MWc de « solaire flottant » en France hexagonale qui correspondent à l’extension de sa centrale OMEGA 1, la plus grande centrale de « solaire flottant » d’Europe (17 MWc) qui a été mise en service le 18 octobre 2019 à Piolenc en Provence

Faire fructifier le potentiel de 10 GW de « solaire flottant »

Eric Scotto, Président et cofondateur d’Akuo déclare : « Nous nous réjouissons de ces bons résultats qui consolident notre position sur les territoires insulaires et qui récompensent le travail et le savoir-faire des équipes d’Akuo. Nous poursuivons notre ambition d’accompagner les territoires dans leurs transitions énergétique et alimentaire. Cette double transition sera d’autant plus décisive à la sortie de la crise sanitaire inédite que nous vivons. A cet égard, cela ne fait que conforter notre conviction que la montée en puissance du « solaire flottant » – en particulier en France hexagonale – en sera une des clés. Nous formons, ici, le vœu qu’une « famille solaire flottant » ou a minima un véritable bonus soit institué lors du prochain Appel d’offres pour donner vie à ce potentiel de 10 GW pour la seule France hexagonale. »