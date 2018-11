30 experts europÃ©ens ont planchÃ© sur le dÃ©veloppement de l'autoconsommation PV Ã  l'Ã©chelle europÃ©enne

Le premier atelier sur l’autoconsommation photovoltaïque a réuni fin octobre à Bruxelles des chefs de projets de R & D et des experts de Living Lab Initiatives de 7 pays européens (Autriche, Belgique, Allemagne, Italie, Pays-Bas et Suède). « L’objectif général de cet atelier était de faire un premier pas vers la mise en œuvre de l’Innovation Set Plan Action 4, traitant de la question des technologies en développement à savoir les systèmes de services pour l’utilisation directe de l’électricité photovoltaïque (autoconsommation) sur un ensemble de bâtiments, de quartiers ou de communautés multifamiliaux » a déclaré Wolfgang Hübner, Président du groupe de travail des États membres sur l’action 4 du plan SETet coorganisateur de l’atelier.

Le groupe de 30 experts a partagé les expériences du premier projet et identifié les aspects des contraintes et des barrières réglementaires devant être levées afin d’assurer un développement rapide et efficace de l’autoconsommation PV en Europe. La principale conclusion est que la réglementation en vigueur sur les réseaux locaux et les mini-réseaux bloque le développement de solutions innovantes utilisant l’autoconsommation PV. La plupart des obstacles abordés il y a quelques années déjà dans les projets européens, PV LEGAL ou PV GRID, devraient déjà être révisés et repensés pour permettre un développement en douceur de l’autoconsommation collective.

La combinaison de PV, stockage décentralisé et la mobilité électrique offre des opportunités qui ne peuvent hélas pas être exploitées en raison d’obstacles réglementaires complexes, y compris une compréhension nationale différente de la législation européenne. Le groupe a également souligné la nécessité d’utiliser les réseaux PV / Smart-Energy existants, tels que ETIP PV, ETIP SNET, IEA PVPS et autres, afin de mieux identifier le cadre juridique et réglementaire pour la poursuite du développement de l’autoconsommation en Europe.

L’atelier a enfin préparé le terrain pour une initiative européenne des parties prenantes de l’autoconsommation PV disposées à mettre en œuvre les dernières innovations au cours des prochaines années. La deuxième réunion de l’initiative PV sur l’autoconsommation est prévue pour mai 2019 en Autriche.

Plus d’infos…