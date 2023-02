100 recrutements, 1 GW en exploitation, 330 MW de panneaux distribués : en forte croissance de BayWa r.e. en France

En 2022, la croissance du groupe BayWa r.e. en France ne faiblit pas sur chacune de ses trois activités : développement de projets renouvelables, services d’exploitation et distribution de matériel photovoltaïque. Devenu producteur indépendant d’énergie en France en 2022, BayWa r.e. compte désormais 270 employés dans l’hexagone. Dans le détail !

BayWa r.e. et ses filiales françaises ont recruté près de 100 personnes en 2022 et comptent désormais 270 employés répartis sur 11 sites en France. Le groupe a ouvert cette année des bureaux à Saint-Jean-d’Angely, Arthenay-Poupry et Montpellier et prépare le déménagement de son siège parisien dans des locaux plus grands.

● 270 collaborateurs sur 11 sites

● 400 MW éoliens et solaires mis en service depuis 2005

● 1 GW en gestion technique et commerciale

● 330 GW de matériel photovoltaïque distribué en 2022, 1 GW depuis 2016

Services : 1 GW en exploitation

L’activité de services de BayWa r.e. a doublé en 2 ans, avec fin 2022 1GW en exploitation, contre 500 MW fin 2020. Cette croissance est portée à la fois par la mise en service des nouveaux actifs développés par la société et la conquête de parts de marché sur les contrats d’exploitation pour compte de tiers.

La barre symbolique du Gigawatt est dépassée ce début 2023 grâce aux succès commerciaux engrangés en 2022 par les équipes de BayWa r.e..

Distribution : Doublement de l’effectif, 50 % de croissance

BayWa r.e. Solar Systems a distribué en 2022 plus de 330 MW de panneaux photovoltaïques, contre 200 MW en 2021. La société est le 2ème distributeur en France avec 1 GW de panneaux distribués depuis 2016.

Les effectifs de la filiale du groupe BayWa r.e. dédiée à la distribution de matériel photovoltaïque ont doublé, passant de 34 fin 2021 à 70 personnes fin 2022. Focalisée jusqu’alors sur le segment des moyennes toitures, BayWa r.e. Solar Systems élargi en 2022 ses efforts au marché résidentiel, en pleine explosion et s’est doté d’une boutique en ligne. La société a fourni les batteries pour le premier projet de stockage d’énergie pour un site tertiaire en France, un entrepôt à énergie positive de la foncière française Argan.

Développement : une dynamique innovante

BayWa r.e. bénéficie de la dynamique innovante de sa maison mère, qu’elle décline en France dans des projets agrivoltaïques, solaire flottant et éolien en mer. La société revendique un portefeuille de 100 MWc de projets solaires flottants et 200 MWc de projets agrivoltaïques en développement.

BayWa r.e. et son partenaire Elicio ont été préqualifiés pour participer aux appels d’offres éolien en mer flottant au large du sud de la Bretagne (AO5) et en Méditerranée (AO6). Il s’agit des 2ème et 3ème projets éoliens en mer flottants développés en commun par les deux entreprises, déjà lauréates en Ecosse pour un projet de 1 GW.

Ouverture aux territoires du capital et projets de territoire

BayWa r.e. s’est engagé dans l’ouverture du capital des parcs éoliens aux citoyens, riverains des parcs, comme l’illustre le parc éolien de Clos-Neuf, co-détenu par la banque des territoires (40%) et des actionnaires citoyens (8%).

La société fait le pari d’un réel partage de la valeur sur les territoires en accompagnant les riverains de parcs éoliens à baisser durablement leur facture énergétique via des aides à la rénovation énergétique de leurs logements. BayWa r.e. propose également aux agriculteurs des territoires d’accompagner la mise en place de projets locaux et durables.

5 parcs en chantiers en 2022 pour 57 MW

BayWa r.e. a inauguré en 2022 ses deux premiers parcs exploités en tant que producteur indépendant d’énergie en France :

- Le parc photovoltaïque de Fontenet 2 (14,7 MWc) en Charente-Maritime

- Le parc éolien de Clos Neuf (12 MW) dans les Côtes-d’Armor

Trois chantiers supplémentaires ont été lancés en 2022 :

- Le parc éolien de Quilly (9 MW), en Loire-Atlantique

- Le parc éolien de Grande Lande (13,2 MW) en Mayenne

- Le parc photovoltaïque de Palaja (8 MWc) dans l’Aude.

BayWa r.e. : un champ d’action qui s’élargit

Arrivée en 2005 sur le marché français en tant que développeur de projets éoliens, BayWa r.e. étend progressivement son champ d’activité.

● 2005 – Début des activités ○ Début des activités en France (sous le nom de Renerco)

● 2008 – BayWa r.e. France ○ Création de la filiale française de BayWa r.e.

● 2010 – Premier parc éolien construit ○ Parc de la Benâte de 12MW situé en Charente-Maritime

● 2013 – Lancement de l’activité de services ○ Début des activités opérations et maintenance

● 2016 – Lancement de la distribution photovoltaïque ○ BayWa r.e. Solar Systems, filiale de BayWa r.e. distribue du matériel photovoltaïque en France auprès des installateurs et développeurs de projets. La filiale compte désormais 70 personnes, avec un siège à Bordeaux.

● 2019 – Premier retrofit d’un parc solaire en France

● 2021 – Candidature éolien en mer ○ BayWa r.e. est candidat aux appels d’offres éoliens en mer flottants. Aux côtés d’Elicio, elle a été pré-qualifiée pour les AO5 “Sud-Bretagne” et AO6 “Méditerranée”

● 2022 – Producteur indépendant d’énergie en France ○ Avec le parc solaire de Fontenet (16) et le parc éolien de Clos-Neuf (22) BayWa r.e. devient producteur indépendant d’énergie