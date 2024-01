Webinaire NegaWatt : OÃ¹ est passÃ©e la planification Ã©cologique ?

L’association NagaWatt organise un webinaire le mercredi 31 janvier, de 9h30 à 11h sur Zoom sur le thème : « Oùu est passée la tansition écologique ? ». Les intervenants reviendront sur les différents travaux de programmation et sur les éléments clés du projet de loi en préparation. Ils examineront les orientations prises à la lumière de l’objectif de neutralité carbone et des engagements européens de la France.

Le 1er semestre 2024 devait permettre, avec l’arrivée au Parlement d’un projet de loi de programmation sur l’énergie et le climat, de mettre en cohérence les différents textes et travaux constitutifs de la planification écologique. Aboutissement de la dynamique lancée au début du quinquennat avec la création du Secrétariat général à la planification écologique (SGPE), cette séquence devait fixer les objectifs et les moyens que se donne l’Etat.

Aujourd’hui pourtant, l’agenda politique reste plus que jamais flou. Le remplacement de cette loi par un projet de loi de souveraineté énergétique, désormais recentré sur la relance du nucléaire, interroge. Alors que la France accumule les retards sur le développement pourtant essentiel des énergies renouvelables et sur sa trajectoire de maîtrise des consommations, ces leviers sont absents. Ce constat, dans un contexte de réorganisation ministérielle, rebat les cartes. Il conduit à questionner la stratégie désormais suivie par le Gouvernement en matière énergétique et sa compatibilité avec les engagements climatiques.

us06web.zoom.us/meeting/register/tZMucemoqjkiGtCI9B7KXJVwQdc5l_hqQb6O#/registration