VisioconfÃ©rence sur la convergence entre mobilitÃ© Ã©lectrique et Ã©nergie photovoltaÃ¯que

La visioconférence organisé le mardi 15 juin à 8h30 a pour objet la présentation de l’étude Enerplan, Avere-France & Wavestone avec les interventions de Daniel Ambroise-Senior Consultant Energy et Utilities, Wavestone et Michaël Margo – Senior Energy Consultant, Wavestone.

Les impératifs de la transition énergétique bouleversent nos façons de produire et de consommer l’énergie. Ils font éclore de nouveaux modèles, cherchant notamment à rendre résilient un système énergétique bas carbone qui se décentralise. Engagées dans cette transformation, les entreprises, les collectivités et autres organisations, embrassent de nouveaux modèles de gestion et de consommation d’énergie. En particulier, le recours à l’autoconsommation électrique se développe et l’écosystème de la mobilité électrique se structure.

Enerplan, l’Avere-France, et Wavestone ont rencontré ces différents acteurs et les ont réunis au cours de l’année 2020 au sein d’un groupe de travail dédié aux projets de couplage entre la mobilité électrique et la production d’énergie photovoltaïque. L’ambition de cette publication tripartite est de restituer les réflexions et retours d’expérience centralisés par ce groupe de travail. Elle retrace les questionnements qui jalonnent un projet de couplage et s’attache à en extraire des bonnes pratiques pour accompagner les décideurs dans leur projet.

