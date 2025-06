Trinasolar franchit une nouvelle Ã©tape sur le marchÃ© franÃ§ais avec des certificats dâ€™empreinte carbone Ã  300 et 350 kg COâ‚‚/kW

Trinasolar a obtenu de nouveaux certificats d’empreinte carbone de la part de Certisolis, confirmant que l’entreprise est désormais en mesure de produire des modules répondant aux seuils de 300 et 350 kg CO₂/kW exigés dans le cadre des appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) pour les projets solaires au sol en France. De quoi renforcer l’engagement environnemental du groupe !

Cette étape majeure dans les efforts continus de Trinasolar pour garantir des pratiques de production durables, consolide sa position préférentielle sur le marché du photovoltaïque à faible empreinte carbone, en France comme à l’international. Cette avancée intervient seulement cinq mois après l’obtention du certificat à 400 kg CO₂/kW – jusqu’alors le seuil le plus bas disponible pour les modules en silicium cristallin (c-Si). Trinasolar figure désormais parmi les rares fabricants capables de proposer des modules en dessous de ce seuil, démontrant une progression rapide dans la réduction des émissions sur l’ensemble du cycle de vie des produits en 2025.

L’intégration verticale joue un rôle fondamental

Trinasolar vient ainsi de recevoir plusieurs certifications d’empreinte carbone de Certisolis en France, ce qui permet à l’entreprise de répondre aux exigences strictes fixées par la CRE, selon lesquelles seules les solutions à faibles émissions sur le cycle de vie peuvent bénéficier des dispositifs de soutien public. Ces certifications jouent un rôle essentiel dans l’accélération du déploiement de technologies photovoltaïques plus vertes dans l’Hexagone, avec un impact positif attendu au-delà du marché français. Les valeurs d’empreinte carbone sont établies sur la base d’émissions vérifiées à chaque étape de la chaîne de production intégrée verticalement de Trinasolar : production du silicium, découpe des wafers, fabrication des cellules et assemblage des modules. Les émissions mesurées par Trinasolar sont inférieures aux valeurs moyennes de l’industrie, témoignant des efforts constants de l’entreprise pour réduire sa consommation énergétique et améliorer son efficacité industrielle. Ces nouvelles certifications confirment l’engagement continu de Trinasolar à réduire sa consommation d’électricité, accroître son efficacité énergétique et diminuer l’épaisseur des wafers sur l’ensemble de la chaîne de production. L’intégration verticale joue ici un rôle fondamental, car elle permet de contrôler chaque étape du processus de fabrication avec une transparence et une traçabilité maximale.

« Nos sites de production à faibles émissions de Yiwu, Yancheng et Qinghai sont les piliers de ce succès »

Cette nouvelle étape s’inscrit dans la feuille de route environnementale de Trinasolar, qui vise la neutralité carbone d’ici 2030 et des émissions nettes nulles d’ici 2050. Pour y parvenir, l’entreprise met en place des objectifs d’intensité carbone pour réduire ses émissions de scope 1 et 2, ainsi que sa consommation d’énergie et d’eau ; elle s’engage également à utiliser 100 % d’énergies renouvelables dans ses sites de production mondiaux d’ici 2030, à atteindre zéro déchet en décharge grâce à des programmes de réduction, réutilisation et recyclage, à installer des centrales solaires sur tous ses sites de production et à obtenir de nouvelles certifications environnementales pour ses modules PV, systèmes de stockage et structures de montage. Gonzalo de la Viña, Président Europe de Trinasolar, confie : « L’obtention des certifications à 300 et 350 kg CO₂/kW vient confirmer notre engagement fort en faveur du développement de produits bas carbone à la pointe de la technologie. Ces résultats, obtenus seulement quelques mois après la certification à 400 kg CO₂/kW, démontrent à quelle vitesse nous avançons dans cette direction. » « Nos sites de production à faibles émissions de Yiwu, Yancheng et Qinghai sont les piliers de ce succès, tout comme notre engagement fort à intégrer des pratiques durables à chaque étape de nos processus industriels. Nous comptons bien maintenir cette dynamique, en France comme à l’international », conclut-il.