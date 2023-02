Tecsol et LLC & AssociÃ©s Avocats, partenaires dâ€™une formation sur les CPPA le vendredi 10 mars prochain en matinÃ©e

Le bureau d’études Tecsol et le cabinet d’avocats LLC & Associés Avocats organisent le vendredi 10 mars prochain de 9h30 à 12h30 une formation en distanciel consacrée à la thématique actuellement très prégnante sur les marchés de l’énergie solaire à savoir « les contrats d’achat directs d’énergie ou Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) ». Une nouvelle façon de valoriser l’énergie solaire produite via des contrats de gré à gré !

Cette formation permettra de pénétrer dans les arcanes de ces contrats et de découvrir leur typologie, leur nature et leur structure. Quels sont les acteurs des PPA ? Quels sont les risques et les contraintes induites par les CPPA ? Quelle fiscalité avec les CPPA ? Quelles synergies possibles entre CPPA et projets d’autoconsommation collective ? Autant de questions et d’interrogations auxquelles cette formation, de deux fois une heure trente avec une pause au milieu, sera en capacité de répondre. Jusqu’à la présentation de cas pratiques pour expliciter la démarche qui pourrait conduire un acteur de la filière solaire à s’orienter vers un CPPA plutôt que vers d’autres modes de valorisation.

Son prix : 200 HT.