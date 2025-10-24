Solarcoop, première coopérative du photovoltaïque à rejoindre le collectif de coopératives les Licoornes‏

Solarcoop, seule coopérative ‏‏d’intérêt collectif du secteur du photovoltaïque,‏‏ vient d’être sélectionnée par les Licoornes pour rejoindre le collectif de coopératives engagées pour une transition environnementale et sociale juste. Une promotion méritée ! Solarcoop propose des kits à installer soi-même et des études gratuites de faisabilité d’installation pour les particuliers. Elle organise des commandes groupées de kits et des ateliers participatifs de montage sur toute la France via les Centrales Villageoises, les collectifs citoyens ou les collectivités locales. Elle a noué un partenariat avec la Licoorne Enercoop et récemment avec la Maif.‏ Sur fond de militantisme humaniste !

‏Cofondée en 2021 par Gérard Moine*, l’un des pionniers en France du photovoltaïque, les ‏‏Centrales Villageoises du Pays Mornantais (C.V.P.M.) et ‏‏20 citoyens engagés et militants, dont des retraités issus du secteur du solaire, la coopérative propose des kits à installer soi-même et des études gratuites de faisabilité d’installation pour les particuliers.‏

La coopérative préconise des installateurs de proximité

‏Son credo ? Démocratiser l’accès à l’énergie solaire et lutter contre les pratiques frauduleuses via :‏

-‏son ‏‏service d’accompagnement gratuit d’installations en toiture ‏‏: analyse des options d’autoconsommation personnalisées pour protéger les consommateurs contre les arnaques fréquentes dans ce secteur. La coopérative peut ensuite préconiser un installateur de proximité parmi une centaine sélectionnés sur toute la France et engagés à respecter une charte éthique garantissant qualité, transparence, fiabilité.‏

-‏Des kits photovoltaïques‏‏ destinés à l’autoconsommation et à installer soi-même sur tout emplacement ensoleillé. Au sol ou sur une toiture de garage/abri de jardin, ils se branchent sur une prise électrique pour alimenter le réseau électrique privé. Ces kits sont constitués principalement de pièces françaises et européennes et d’un support bois, usiné et assemblé par un ESAT, en robinier, issu de forêts durables. Solarcoop sélectionne un matériel de qualité, conçu pour durer plus de 30 ans, et des matériaux recyclables à 95%. ‏

« Redonner le pouvoir ‏‏aux particuliers »

‏Solarcoop rejoint ainsi le collectif de 12 coopératives engagées dans la transition écologique et citoyenne, aux côtés de Citiz, La Nef, Label Emmaüs, Biocoop, entre autres. Ces coopératives proposent des solutions durables et solidaires pour transformer l’économie de manière responsable. Cette intégration va permettre à Solarcoop d’amplifier son impact et de s’appuyer sur l’expertise du réseau pour soutenir sa mission écologique. ‏ « Nous sommes heureux de rejoindre les Licoornes, nous travaillons déjà avec certaines comme Enercoop ou ‏‏EthiKdo. Notre modèle économique en coopérative est idéal pour redonner le pouvoir ‏‏aux particuliers en les aidant à maximiser leur autoconsommation et leur indépendance énergétique, et ce, malgré les nouvelles mesures gouvernementales qui ne soutiennent plus le photovoltaïque. Le soleil est pourtant une énergie gratuite, renouvelable et non polluante.‏‏”, explique Michel Ollivier, président et cofondateur de Solarcoop. ‏Pour minimiser les coûts et l’impact de transports, Solarcoop organise pour les particuliers des commandes groupées de kits et des ateliers participatifs de montage sur toute la France via les Centrales Villageoises, les collectifs citoyens ou de nombreuses communautés de communes telles que Bretagne Romantique, Liffré Cormier, ‏‏Vals du Dauphiné ou Porte du Jura. La coopérative a aussi ‏‏noué un partenariat avec la Licoorne ‏Enercoop‏ et plus récemment avec la Maif‏ pour la commercialisation de ses kits.‏

‏(*) auteur du livre ‏‏L’électricité solaire photovoltaïque co-financé par l’Ademe aux ‏‏éditions ‏‏Observ’ER‏

Encadré

‏Quid de Solarcoop‏ ?

‎‏Acteur de l’économie sociale et solidaire, Solarcoop est une ‏‏SCIC SAS (Société Coopérative d’Intérêt Collectif – Société par Actions Simplifiée) ‏‏à gouvernance coopérative cofondée par Gérard Moine, les ‏‏Centrales Villageoises du Pays Mornantais (C.V.P.M.) et‏‏ ‏‏20 citoyens engagés et militants, dont plusieurs professionnels et retraités du solaire photovoltaïque. Elle a pour objectif de permettre au plus grand nombre de produire une partie de sa propre électricité au juste prix et en toute transparence. Solarcoop propose une gamme de kits à installer soi-même et accompagne gratuitement les particuliers qui souhaitent installer une centrale photovoltaïque sur leur toiture pour l’autoconsommation ou la vente de l’électricité produite. Pour lutter contre la précarité énergétique dans les pays du sud, Solarcoop s’engage aussi à verser une partie de ses résultats à des associations qui luttent contre la précarité énergétique, telle que “Solaire Sans Frontières” impliquée dans la formation d’acteurs en électricité solaire dans les pays en voie de développement.‏