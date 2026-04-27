SiSol PRO : une start-up de Hauteâ€‘Savoie simplifie et accÃ©lÃ¨re le dÃ©ploiement de lâ€™Autoconsommation Collective (ACC)

La start-up familiale SiSol PRO dÃ©mocratise les ACC et offre une solutions aux professionnels dans la mise en Å“uvre de leurs projets en simplifiant chaque Ã©tape, de la structuration initiale Ã la gestionÂ opÃ©rationnelle. De quoi multiplier ce type de dispositif Ã©nergÃ©tique en plein essorÂ !

Lâ€™autoconsommation collective permet Ã un producteur Ã©quipÃ© de panneaux photovoltaÃ¯ques de vendre son surplus dâ€™Ã©lectricitÃ© Ã proximitÃ©, directement Ã dâ€™autres consommateurs locaux. Ce modÃ¨le, encore rÃ©cent en France, attire de plus en plus dâ€™acteurs publics et privÃ©s qui souhaitent stabiliser leurs coÃ»ts dâ€™Ã©nergie et mieux valoriser leur production tout en la relocalisant Ã lâ€™Ã©chelle locale. Dans ce type de montage, un producteur peut vendre son surplus dâ€™Ã©nergie Ã un tarif intermÃ©diaire entre le prix de rachat classique et le prix de marchÃ©, permettant Ã la fois une Ã©conomie pour le consommateur et une meilleure valorisation pour le producteur.

Â« Notre rÃ´le est de rendre ces projets rÃ©alisables sur le plan administratifÂ Â»

Cependant, la mise en place concrÃ¨te dâ€™une opÃ©ration reste complexe : cadre rÃ©glementaire spÃ©cifique, relations avec le gestionnaire de rÃ©seau, rÃ©ception et suivi des donnÃ©es, etc. Autant dâ€™Ã©lÃ©ments administratifs qui freinent davantage les projets que les aspects techniques. Â« Notre rÃ´le est de rendre ces projets rÃ©alisables sur le plan administratif. Beaucoup dâ€™acteurs souhaitent produire et partager leur Ã©nergie, mais se heurtent Ã la complexitÃ© rÃ©glementaire. Nous apportons lâ€™outil et le cadre de gestion nÃ©cessaires Â», explique lâ€™Ã©quipe fondatrice. Les premiers projets ont Ã©tÃ© portÃ©s par lâ€™Association SISOL (sisol.fr), qui accompagne des particuliers. Plus de quarante opÃ©rations sont actuellement suivies dans toute la France, rÃ©unissant diffÃ©rents profils de participants autour dâ€™une production locale dâ€™Ã©lectricitÃ©. Pour rÃ©pondre Ã ces enjeux Ã plus grande Ã©chelle, la SAS SiSol PRO (sisol-pro.fr) a Ã©tÃ© crÃ©Ã©e afin dâ€™accompagner spÃ©cifiquement les plus grosses installations ainsi que les professionnels dans la structuration et la gestion de leurs opÃ©rations. SiSol PRO Ã©largit Ã©galement lâ€™accÃ¨s Ã lâ€™autoconsommation collective grÃ¢ce Ã son partenariat avec 3ERL, responsable dâ€™Ã©quilibre, pour les producteurs sans contrat avec EDF OA. De quoi lever un frein frÃ©quent et accÃ©lÃ©rer la concrÃ©tisation de nombreux projets.

Une solution numÃ©rique clÃ© en main,

Lâ€™entreprise a dÃ©veloppÃ© un logiciel dÃ©diÃ© Ã la gestion complÃ¨te dâ€™une opÃ©ration dâ€™autoconsommation collective. La plateforme permet notamment dâ€™intÃ©grer de nouveaux participants, de suivre les courbes de production et de consommation des participants, de gÃ©rer les clÃ©s de rÃ©partition et de gÃ©nÃ©rer et consulter la facturation. En tant que Personne Morale Organisatrice (PMO), SiSol PROÂ assure lâ€™interface administrative avec le gestionnaire de rÃ©seau. Â«Â Lâ€™objectif : rendre lâ€™ACC accessible au plus grand nombre et rÃ©duire la charge administrative pour les producteurs tout en garantissant le respect du cadre rÃ©glementaireÂ Â» assure Cristina Villaro Dixon, responsable communication de lâ€™entreprise.

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Un outil en marque blanche pour les professionnels

Afin de sâ€™intÃ©grer facilement dans les offres existantes du marchÃ©, SiSol PRO propose Ã©galement son logiciel en marque blanche. Cette approche permet aux installateurs, bureaux dâ€™Ã©tudes et autres acteurs de lâ€™Ã©nergie de proposer une solution complÃ¨te dâ€™autoconsommation collective Ã leurs propres clients, sous leur identitÃ© visuelle. Cette offre permet aussi de pouvoir rÃ©pondre Ã des AO qui requiÃ¨rent une prestation complÃ¨te incluant par exemple la pose de panneaux ainsi que la mise en place de lâ€™opÃ©ration dâ€™autoconsommation collective.

ConcrÃ¨tement, la plateforme peut Ãªtre personnalisÃ©e avec le nom et le logo du partenaire, sans mention de SiSol PRO. Les professionnels peuvent ainsi enrichir leur offre de services avec un outil de gestion clÃ© en main, tout en renforÃ§ant leur image de marque et leur relation client.

Lâ€™autoconsommationÂ : un modÃ¨le Ã©conomiquement attractif

Pour les producteurs, lâ€™autoconsommation permet dâ€™amÃ©liorer significativement la rentabilitÃ© des installations photovoltaÃ¯ques. PlutÃ´t que de cÃ©der leur surplus Ã un tarif dâ€™achat rÃ©glementÃ© souvent peu avantageux, ils peuvent le valoriser Ã un prix intermÃ©diaire, plus compÃ©titif, tout en sÃ©curisant des dÃ©bouchÃ©s locaux et stables. Du cÃ´tÃ© des consommateurs, lâ€™accÃ¨s Ã une Ã©lectricitÃ© locale Ã un tarif maÃ®trisÃ© offre une protection partielle contre la volatilitÃ© des prix de lâ€™Ã©nergie sur les marchÃ©s. Cette visibilitÃ© Ã moyen et long terme constitue un levier important pour les entreprises comme pour les collectivitÃ©s, dans un contexte de forte incertitude Ã©nergÃ©tique. Â«Â Le retour sur investissement (ROI) dâ€™une opÃ©ration dÃ©pend naturellement de plusieurs facteurs : dimensionnement de lâ€™installation, taux dâ€™autoconsommation, prix de vente de lâ€™Ã©nergie, ou encore structuration des clÃ©s de rÃ©partition. NÃ©anmoins, les modÃ¨les actuels montrent que lâ€™Ã©quilibre Ã©conomique peut Ãªtre atteint plus rapidement que dans un schÃ©ma classique de revente totale, en particulier lorsque les flux dâ€™Ã©nergie sont bien optimisÃ©s Ã lâ€™Ã©chelle locale, notamment lorsque la consommation sâ€™effectue au mÃªme moment que la productionÂ Â» confie Cristina Villaro Dixon responsable de la communication de lâ€™entreprise.

EncadrÃ©

Un intÃ©rÃªt croissant des collectivitÃ©s

La question Ã©nergÃ©tique devient un sujet structurant pour de nombreuses communes : maÃ®trise des dÃ©penses publiques, rÃ©silience Ã©nergÃ©tique locale et valorisation du patrimoine bÃ¢ti. Les opÃ©rations dâ€™autoconsommation collective permettent notamment de relier Ã©coles, bÃ¢timents publics, logements ou zones dâ€™activitÃ© autour dâ€™une production photovoltaÃ¯que locale, sans investissement direct pour tous les participants. Ce modÃ¨le est dâ€™autant plus pertinent Ã lâ€™approche de la pÃ©riode estivale, lorsque la production photovoltaÃ¯que atteint son pic et gÃ©nÃ¨re des surplus dâ€™Ã©nergie quâ€™il devient intÃ©ressant de valoriser â€“ et reprÃ©sente, au passage, une bonne occasion dâ€™aller rencontrer ses voisins.