MigniÃ¨res : livraison dâ€™un centre logistique solaire de 25 000 mÂ² Ã  Ã©nergie positive pour PLG

Après la pose de la première pierre en juin dernier, le Groupe IDEC, via ses filiales Faubourg Promotion et IDEC, vient d’annoncer la livraison officielle du centre logistique de PLG (Groupe BUNZL) à Mignières. Ce site de 25 000 m² se distingue par ses performances énergétiques exceptionnelles. Solairement vôtre !

Dès sa conception, cette plateforme logistique à énergie positive a intégré une approche environnementale ambitieuse. La solution a été entièrement internalisée par le GROUPE IDEC avec sa filiale GROUPE IDEC ENR Solar, concepteur, installateur, exploitant et fournisseur de services énergétiques bas carbone. La production photovoltaïque s’élève à 3,8 GWh/an, soit plus que la consommation énergétique de la ville de Mignières (équivalent à l’énergie utilisée par 1 875 habitants). Cette production permettrait, par exemple, d’alimenter plus de 1 500 foyers ou 500 véhicules électriques roulant 15 000 km/an. A la clé une réduction des émissions de CO2 de 61 tonnes/an, soit l’équivalent des rejets de 7 poids lourds, parcourant en moyenne 100 000 km par an. Cette économie carbone est comparable à la plantation d’environ 2 500 arbres chaque année, contribuant activement à la neutralité carbone. Sur le plan environnemental, le label Biodivercity & la certification BREEAM Very Good, confirme l’intégration durable du projet. Ces certifications garantissent une gestion optimisée des ressources naturelles, la préservation des écosystèmes locaux et une empreinte environnementale maîtrisée, en ligne avec les objectifs européens de transition énergétique. “Cette réalisation incarne notre engagement pour un immobilier logistique durable. Au-delà des certifications environnementales, nous démontrons qu’un site de grande envergure peut produire plus d’énergie qu’il n’en consomme, réduisant ainsi son empreinte carbone et contribuant à la transition énergétique”, souligne Christophe Simonnet, Directeur Général Faubourg Amenagement et Faubourg Promotion.