Malaisieâ€¯: TotalEnergies signe un nouveau contrat PPA solaire avec Google pour alimenter des data centers

TotalEnergies et Google ont signÃ© un contrat de vente dâ€™Ã©lectricitÃ© (PPA) de 21 ans en Malaisie pour fournir Ã Google un volume total dâ€™1 TWh (Ã©quivalent Ã 20 MW) dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable certifiÃ©e provenant de la centrale solaire Â«Â Citra EnergiesÂ Â». Cette derniÃ¨re, dont la construction devrait dÃ©marrer dÃ©but 2026 dans la province de Kedah, au nord du pays, alimentera les activitÃ©s data centers deÂ Google en Malaisie. Le projet avait Ã©tÃ© attribuÃ© Ã TotalEnergies (49%) et son partenaire local MK Land (51%) par la Commission de l’Ã‰nergie Malaisienne en aoÃ»t 2023.

Â« Nous nous rÃ©jouissons de renforcer notre partenariat avec Google grÃ¢ce Ã cet accord visant Ã fournir de lâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable Ã leur nouveau data center en Malaisie Â», a dÃ©clarÃ© Sophie Chevalier, Senior Vice PresidentÂ Flexible Power & IntegrationÂ chez TotalEnergies. Â«Â Ce PPA illustre la capacitÃ© de notre Compagnie Ã proposer des solutions de fourniture dâ€™Ã©lectricitÃ© compÃ©titives et adaptÃ©es aux grands groupes technologiques, tant dans des marchÃ©s mature comme lâ€™Europe et les Etats-Unis, que dans des pays en transition, comme la Malaisie. Il contribue Ã©galement Ã lâ€™atteinte de notre objectif de 12Â % de rentabilitÃ© dans lâ€™Ã©lectricitÃ©Â Â».

Cet accord reflÃ¨te la stratÃ©gie deÂ GoogleÂ visant Ã intÃ©grer de nouvelles Ã©nergies dÃ©carbonÃ©es dans les rÃ©seaux Ã©lectriques oÃ¹ lâ€™entreprise est implantÃ©e. Il sâ€™inscrit dans la continuitÃ© du contrat PPA annoncÃ© en novembre par TotalEnergies pour alimenter en Ã©lectricitÃ© renouvelable des data centers de Google aux Etats-Unis. Â«â€¯Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration avec TotalEnergies en Malaisie. Cet accord constitue une Ã©tape clÃ© de notre stratÃ©gie visant Ã rÃ©aliser des investissements significatifs qui profitent aux Ã©conomies dans lesquelles nous opÃ©rons. En permettant cette nouvelle capacitÃ© dâ€™Ã©nergie propre, nous soutenons le dÃ©veloppement local du systÃ¨me Ã©lectrique qui accueille notre infrastructureâ€¯Â», a dÃ©clarÃ© Giorgio Fortunato, responsable Clean Energy & Power pour la rÃ©gion Asie-Pacifique chez Google. Le contrat PPA prendra effet dÃ¨s la finalisation du financement du projet, prÃ©vu au premier trimestre 2026.