L’Observatoire de la recharge publie le 2áµ‰ BaromÃ¨tre trimestriel de la donnÃ©e de recharge

L’Observatoire de la recharge (programme Advenir) publie la deuxiÃ¨me Ã©dition de son BaromÃ¨tre trimestriel de la donnÃ©e de recharge, consacrÃ©e au deuxiÃ¨me trimestre 2026 (avril Ã juin). Plus de 34 millions de sessions ont Ã©tÃ© analysÃ©es pour mieux comprendre les usages de la recharge des vÃ©hicules Ã©lectriques. DÃ©tailsÂ !

Cette nouvelle Ã©dition confirme la montÃ©e en puissance de la base de donnÃ©es de l’Observatoire de la recharge, qui s’enrichit de 2,7 millions de nouvelles sessions, portant dÃ©sormais le volume total analysÃ© Ã plus de 34,5 millions de sessions de recharge. Â« Ce trimestre, lâ€™Observatoire a franchi le cap des 34 millions de sessions de recharge enregistrÃ©es. Cette Ã©dition introduit Ã©galement une nouvelle analyse de la puissance moyenne des recharges et met en lumiÃ¨re dans le cadre de son focus trimestriel, les spÃ©cificitÃ©s du rÃ©sidentiel collectif, marquÃ© par un recours massif au pilotage de la recharge et des usages globalement stables tout au long de la semaine. Nous sommes ravis que nos travaux continuent dâ€™Ã©clairer lâ€™Ã©cosystÃ¨me sur lâ€™Ã©volution des usages de la recharge qui est la raison dâ€™Ãªtre mÃªme de notre Observatoire Â» souligne Ludovic Coutant, directeur du Programme Advenir.

Un usage rÃ©sidentiel largement pilotÃ©

L’analyse rÃ©alisÃ©e sur plus de 10 000 points de charge actifs en rÃ©sidentiel collectif met en Ã©vidence des comportements de recharge particuliÃ¨rement homogÃ¨nes. Environ 60 % des sessions sont lancÃ©es entre 21 h et 3 h, avec un pic observÃ© Ã 1 h du matin, traduisant vraisemblablement le recours massif aux systÃ¨mes de pilotage permettant de dÃ©marrer automatiquement la recharge durant les heures creuses. Les donnÃ©es montrent Ã©galement une grande stabilitÃ© des usages tout au long de la semaine. Les variations entre les jours restent limitÃ©es, avec seulement une lÃ©gÃ¨re baisse des dÃ©marrages de recharge le samedi soir et un lÃ©ger renforcement des sessions autour de 14 h durant le week-end.

Une base de donnÃ©es toujours plus riche

Au 30 juin 2026, l’Observatoire rassemble les donnÃ©es issues de 100 392 points de recharge ayant collectÃ© des donnÃ©es depuis 2016. Sur le seul deuxiÃ¨me trimestre, prÃ¨s de 2 800 nouveaux points de recharge ont rejoint le pÃ©rimÃ¨tre d’observation. Au cours de ce trimestre :

â€¢ 2,7 millions de sessions ont Ã©tÃ© enregistrÃ©es (+9,7 % par rapport au trimestre

prÃ©cÃ©dent) ;

â€¢ 64,8 GWh d’Ã©nergie ont Ã©tÃ© dÃ©livrÃ©s (+12 %) ;

â€¢ Lâ€™Ã©nergie moyenne par session atteint 24 kWh.

Une nouvelle donnÃ©e : la puissance moyenne des sessions

Cette deuxiÃ¨me Ã©dition enrichit Ã©galement le baromÃ¨tre avec un nouvel indicateur consacrÃ© Ã la puissance moyenne des sessions de recharge. Toutes catÃ©gories confondues, la puissance moyenne observÃ©e atteint 18,3 kW, avec des niveaux trÃ¨s variables selon les usages. A titre dâ€™exemple, le rÃ©sidentiel collectif est Ã 4,7kW en moyenne et les poids lourds Ã 49,2 kW, illustrant ainsi la diversitÃ© des besoins entre recharge rÃ©sidentielle, entreprises, collectivitÃ©s ou encore poids lourds. En s’appuyant sur un volume de donnÃ©es sans cesse croissant, ce deuxiÃ¨me BaromÃ¨tre trimestriel confirme la vocation de l’Observatoire : fournir des indicateurs fiables pour mieux comprendre les usages de la recharge et accompagner le dÃ©veloppement des infrastructures au service de la mobilitÃ© Ã©lectrique.