Lidl France accÃ©lÃ¨re sa transition Ã©nergÃ©tique : – 32% d’Ã©missions de COÂ²

Face Ã lâ€™urgence climatique et Ã un secteur de lâ€™alimentation pesant pour plus de 20% des Ã©missions de gaz Ã effet de serre en France, Lidl endosse sa responsabilitÃ©. Depuis le lancement de sa stratÃ©gie RSE Â« En route vers demain Â» dÃ¨s 2016 et la dÃ©finition de ses objectifs Ã horizon 2030 lâ€™enseigne transforme son modÃ¨le en profondeur. Vous avez dit dÃ©carbonation massiveÂ !

Le rapport 2025 de Lidl met en lumiÃ¨re des rÃ©sultats tangibles. Un chiffreÂ : -32% : la rÃ©duction drastique des Ã©missions de COÂ² (scopes 1 & 2) rÃ©alisÃ©e entre 2019 et 2024 est Ã marche forcÃ©e Ã travers une dÃ©marche dâ€™Ã©lectrification via lâ€™Ã©nergie solaire et la mobilitÃ©. En cohÃ©rence avec lâ€™Accord de Paris, Lidl sâ€™est fixÃ© un objectif ambitieux : atteindre zÃ©ro Ã©mission nette dâ€™ici 2050.

Parmi les initiatives mises en place pour atteindre cet objectif, Lidl transforme ses parkings et toitures en centrales de production, comptant 515 000 mÂ² de panneaux photovoltaÃ¯ques installÃ©s (majoritairement europÃ©ens) et plus de 5 500 points de charge pour vÃ©hicules Ã©lectriques. Sur les plateformes, cela permet de couvrir en moyenne 20% de leurs besoins Ã©lectriques annuels et 30 Ã 35% sur les supermarchÃ©s. Lidl, un distributeur engagÃ© dans le solaireÂ !