Le nouveau Fluke GFL-1500 localise les dÃ©fauts de mise Ã  la terre afin dÂ´optimiser la disponibilitÃ© des systÃ¨mes solaires

Le localisateur de dÃ©faut de mise Ã la terre Ã©limine les chasses aux dÃ©fauts chronophages en rÃ©duisant les dÃ©connexions et les tests fastidieux des chaÃ®nes individuelles, permettant ainsi aux techniciens du solaire de travailler plus rapidement et en toute sÃ©curitÃ©.
Fluke Corporation, lÂ´un des principaux fournisseurs dÂ´outils industriels sÃ»rs, robustes, fiables et de logiciels intÃ©grÃ©s, a annoncÃ© aujourdÂ´hui le lancement du localisateur de dÃ©fauts de mise Ã la terre Fluke GFL-1500,Â une technologie rÃ©volutionnaire conÃ§ue pour rÃ©soudre certains des problÃ¨mes les plus persistants rencontrÃ©s par les techniciens du solaire. Le FlukeÂ GFL-1500 permet en effet aux techniciens du solaire de localiser les dÃ©fauts de mise Ã la terre rapidement et en toute sÃ©curitÃ© grÃ¢ce au traÃ§age sans contact, ce qui rÃ©duit le besoin de dÃ©connexions multiples et de tests fastidieux des chaÃ®nes individuelles.
Le FlukeÂ GFL-1500 combine la puissance dÂ´un Ã©metteur producteur de signal avec une pince de dÃ©tection sans contact et un rÃ©cepteur de signal sans contact pour aider les techniciens Ã localiser rapidement et prÃ©cisÃ©ment lÂ´emplacement des dÃ©fauts de mise Ã la terre actifs, mÃªme sur des rÃ©seaux complexes. Il leur permet dÂ´identifier la branche dÃ©fectueuse et de localiser lÂ´emplacement du dÃ©faut au sein dÂ´une chaÃ®ne, sans sÂ´appuyer sur des cartes de site dÃ©taillÃ©es ou des procÃ©dures de test fastidieuses.
Â«Â Le FlukeÂ GFL-1500 marque une avancÃ©e cruciale pour les techniciens du solaire dans le dÃ©pannage sans contact des dÃ©fauts de mise Ã la terreÂ Â», a dÃ©clarÃ© Vineet Thuvara, Directeur des produits chez Fluke. Â«Â Avec une production solaire qui a bondi de 30Â % Ã lÂ´Ã©chelle mondiale lÂ´annÃ©e derniÃ¨re**, soit la croissance annuelle la plus rapide depuis 2017, il est plus urgent que jamais de restaurer rapidement les systÃ¨mes en cas de panne. Le GFL-1500 Ã©limine lÂ´incertitude, permettant ainsi aux techniciens dÂ´identifier et de rÃ©soudre rapidement les problÃ¨mes, de minimiser les temps dÂ´arrÃªt coÃ»teux et de maintenir le flux dÂ´Ã©nergie propre. Il a Ã©tÃ© conÃ§u Ã partir dÂ´informations sur le terrain pour relever les vÃ©ritables dÃ©fis de lÂ´industrie solaire en plein essor dÂ´aujourdÂ´hui.Â Â»
La localisation des dÃ©fauts de mise Ã la terre a toujours Ã©tÃ© une tÃ¢che longue, manuelle et difficile pour les techniciens du solaire. Le FlukeÂ GFL-1500 simplifie le processus en offrantÂ :
- Une couverture complÃ¨te du flux de travailÂ : le GFL-1500 offre une nouvelle solution de bout en bout compatible avec les systÃ¨mes PV 1500Â V, en localisant les dÃ©fauts de mise Ã la terre nÂ´importe oÃ¹ entre lÂ´onduleur et le module.
- Une sÃ©curitÃ© renforcÃ©eÂ : les techniciens peuvent dÃ©panner en toute confiance en Ã©vitant les interactions inutiles avec les systÃ¨mes sous tension, rÃ©duisant ainsi le risque de blessure ou dÂ´endommagement des composants du systÃ¨me.
- Un gain de temps significatifÂ : les premiers utilisateurs ont dÃ©clarÃ© avoir considÃ©rablement rÃ©duit le temps de localisation des dÃ©fauts de mise Ã la terre persistants. Ces rÃ©sultats rÃ©duiront de maniÃ¨re significative le temps nÃ©cessaire Ã la remise en service des sites solaires, tout en libÃ©rant les techniciens pour quÂ´ils se consacrent Ã dÂ´autres tÃ¢ches.
- Une conception convivialeÂ : lÂ´interface intuitive facilite lÂ´utilisation pour les techniciens du solaire, quel que soit leur niveau dÂ´expÃ©rience.