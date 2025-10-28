Le nouveau Fluke GFL-1500 localise les dÃ©fauts de mise Ã  la terre afin dÂ´optimiser la disponibilitÃ© des systÃ¨mes solaires

Le FlukeÂ GFL-1500 combine la puissance dÂ´un Ã©metteur producteur de signal avec une pince de dÃ©tection sans contact et un rÃ©cepteur de signal sans contact pour aider les techniciens Ã localiser rapidement et prÃ©cisÃ©ment lÂ´emplacement des dÃ©fauts de mise Ã la terre actifs, mÃªme sur des rÃ©seaux complexes. Il leur permet dÂ´identifier la branche dÃ©fectueuse et de localiser lÂ´emplacement du dÃ©faut au sein dÂ´une chaÃ®ne, sans sÂ´appuyer sur des cartes de site dÃ©taillÃ©es ou des procÃ©dures de test fastidieuses.

Â«Â Le FlukeÂ GFL-1500 marque une avancÃ©e cruciale pour les techniciens du solaire dans le dÃ©pannage sans contact des dÃ©fauts de mise Ã la terreÂ Â», a dÃ©clarÃ© Vineet Thuvara, Directeur des produits chez Fluke. Â«Â Avec une production solaire qui a bondi de 30Â % Ã lÂ´Ã©chelle mondiale lÂ´annÃ©e derniÃ¨re**, soit la croissance annuelle la plus rapide depuis 2017, il est plus urgent que jamais de restaurer rapidement les systÃ¨mes en cas de panne. Le GFL-1500 Ã©limine lÂ´incertitude, permettant ainsi aux techniciens dÂ´identifier et de rÃ©soudre rapidement les problÃ¨mes, de minimiser les temps dÂ´arrÃªt coÃ»teux et de maintenir le flux dÂ´Ã©nergie propre. Il a Ã©tÃ© conÃ§u Ã partir dÂ´informations sur le terrain pour relever les vÃ©ritables dÃ©fis de lÂ´industrie solaire en plein essor dÂ´aujourdÂ´hui.Â Â»

La localisation des dÃ©fauts de mise Ã la terre a toujours Ã©tÃ© une tÃ¢che longue, manuelle et difficile pour les techniciens du solaire. Le FlukeÂ GFL-1500 simplifie le processus en offrantÂ :