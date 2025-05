La solution Ã  la panne dâ€™Ã©lectricitÃ© en Espagne : plus de stockage dâ€™Ã©nergie, dâ€™onduleurs rÃ©seaux et de condenseurs synchrones

Au cours de la semaine qui a précédé sa panne d’électricité historique, l’Espagne a enregistré plusieurs records en matière d’énergie renouvelable, y compris sa toute première journée d’énergie 100 % propre. À 12h30, trois minutes avant la panne d’électricité de 18 heures du 28 avril, l’éolien et le solaire contribuaient à hauteur de 3,5 GW et 17,7 GW au mix énergétique national, soit 12 % et 61 % du total.

Pour en expliquer les raisons, la panne d’électricité de 2016 en Australie-Méridionale pourrait constituer un précédent informatif. Il a été suivi par le premier BESS à grande échelle du pays en 2017, par une réduction de plus en plus sévère des énergies renouvelables et, pendant plusieurs années, par le maintien de plusieurs actifs gaziers dans un état de préparation constante, quelles que soient les conditions du marché – cette dernière mesure n’ayant été assouplie que lorsque les condenseurs synchrones ont été mis en service plusieurs années plus tard.

Dans le cas de l’Espagne, 15 GW d’électricité ont été perdus au début de la panne, et une partie du processus a consisté à ce que la fréquence du réseau ait chuté de 0,15 Hz par rapport à la norme de 50 Hz. L’énergie éolienne et solaire est connectée au réseau par des onduleurs qui suivent la fréquence du réseau et ne peuvent pas maintenir la fréquence du réseau si les charges ou les générateurs commencent à se déclencher, contrairement à l’énergie cinétique disponible dans les rotors rotatifs d’une centrale électrique conventionnelle.

Cette menace sur le maintien de la fréquence du réseau était un enjeu stratégique connu pour la transition énergétique, qui peut être relevé assez facilement. La solution consiste à installer des onduleurs formant le réseau dans les parcs solaires et éoliens avec BESS pour maintenir activement la fréquence du réseau. Il y a aussi la mesure d’installer des condenseurs synchrones dans les sous-stations, ce sont des volants d’inertie qui fournissent une inertie de rotation littérale de la même manière que le font les turbines conventionnelles, qui les onduleurs formant le réseau imitent virtuellement les performances des générateurs en rotation.

Un autre réseau à forte consommation d’énergie solaire, l’Australie, a intensifié son adoption de condenseurs synchrones au cours des deux dernières années, tout comme les provinces désertiques du nord de la Chine qui disposent désormais d’importantes flottes solaires et éoliennes. Ni l’un ni l’autre ne constituent une dépense sérieuse par rapport aux investissements de transport et de stockage que nécessitent également l’éolien et le solaire – l’Espagne a tout simplement été négligente. On estime que les réseaux deviennent instables lorsque jusqu’à 60 % ou 70 % de l’énergie provient de l’arrière des onduleurs qui suivent le réseau, et l’Espagne était à 73 %.

Les onduleurs formant le réseau ne sont guère plus qu’une mise à niveau logicielle des onduleurs suivant le réseau – ils ajoutent un certain coût et une certaine complexité à une installation, mais il n’est pas nécessaire de procéder à une nouvelle expansion de la chaîne d’approvisionnement avant de pouvoir les adopter. Les condenseurs synchrones sont cependant en pénurie à l’échelle mondiale, et dans le cas des onduleurs formant le réseau, il y a beaucoup d’IP accumulée de la part des principaux fabricants.

Les condenseurs synchrones sont l’actif de maintien de la fréquence à plus grande échelle, susceptible de continuer à être développé uniquement par les services publics, tandis que même les installations solaires et de stockage sur les toits dans le segment résidentiel pourraient soutenir le réseau avec des onduleurs formant le réseau. Les onduleurs formant le réseau n’ont besoin que d’un peu plus d’incitation pour être construits à grande échelle.

L’Espagne compte désormais 65,8 GW de projets solaires avec des permis de raccordement au réseau, en rendant compte à son agence nationale – il vaut mieux ne pas les laisser aller de l’avant sans le soutien des batteries et du reste. Un autre problème pour l’Espagne est son manque de liaisons extérieures – le Portugal était trop petit pour sauver la situation et a plutôt rejoint le black-out, tandis que les connexions limitées avec la France ont échoué. Une mesure très évidente et inévitable que l’Espagne adoptera sera d’étendre ses liens de connexion avec la France et l’Italie.

Il existe donc des solutions énergétiques propres facilement disponibles à ce problème, mais la panne d’électricité en Espagne reste un grave embarras pour la transition énergétique. Juste après, l’ancien Premier ministre Tony Blair a critiqué la stratégie énergétique nette zéro du Royaume-Uni. Le premier ministre canadien nouvellement élu, Mark Carney, qui a pris ses fonctions en mars après la démission de Justin Trudeau et avant les élections de cette semaine, adopte également un ton plus doux que son prédécesseur (du même parti) sur les énergies renouvelables par rapport au pétrole et au gaz, s’engageant maintenant à soutenir les investissements dans la production canadienne de pétrole et de gaz.

L’Occident a déjà connu un certain recul en matière d’énergies renouvelables au cours de l’année écoulée, le plus évident étant le président Trump, et maintenant cet assouplissement du programme de neutralité carbone est présent à gauche, et pas seulement à droite. La politique du ministre Carney a certainement été décidée avant la panne d’électricité en Espagne, mais il est tout de même remarquable que l’une des figures fondatrices de la Net-Zero Banking Alliance (qui est elle-même en déclin depuis quelques années maintenant) ait fait un tel revirement, annulant également la taxe sur le carbone à la consommation du Canada à compter du 1er avril.

La panne d’électricité en Espagne peut être résolue avec plus de stockage d’énergie, des onduleurs formant le réseau et des condenseurs synchrones – il n’est pas nécessaire de changer de stratégie énergétique, en faveur des centrales à gaz et des petits réacteurs modulaires par exemple, simplement à cause de cet incident – mais les énergies renouvelables intermittentes ont besoin d’une autre couche de travail supplémentaire pour les intégrer.