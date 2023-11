Joubert Plywood : un investissement en panneaux photovoltaiÌˆques de 2,5 millions dâ€™euros

Joubert Plywood, l’un des leaders européens du contreplaqué peuplier et okoumé, vient de concrétiser un investissement en panneaux photovoltaïques de 2,5 millions d’euros visant à renforcer ses réponses aux grands enjeux de la transition énergétique et sa fabrication française. Au-delà d’une production décarbonée et d’une maîtrise des coûts, cet investissement s’inscrit parfaitement dans la politique RSE de Joubert Plywood comme dans sa démarche globale d’éco-conception.

« Nos efforts en matière de décarbonation de la production d’électricité sont en parfaite adéquation avec nos engagements de longue date pour l’environnement, par la gestion durable de notre matière première, et avec notre politique de qualité produit, notamment sanitaire. Cela s’inscrit dans notre démarche globale d’éco-conception » précise Michaël Geoffroy, directeur Commercial et Marketing Joubert Plywood.

2,5 millions d’euros d’investissement dans l’énergie renouvelable sur les sites industriels de Joubert Plywood

Confirmant son engagement environnemental historique comme ses initiatives pour un avenir responsable, la direction de Joubert Plywood a donc pris la décision, fin 2022, d’investir dans l’installation de parcs photovoltaïques sur ses deux sites de fabrication en Charente et Charente-Maritime. 3.350 panneaux photovoltaïques, soit une surface de 7.060 m2, ont été implantés sur des structures basses au sol (surfaces n’étant pas exploitées par la production) comme en ombrières, sur les parkings collaborateurs et visiteurs. Notons aussi que des bornes de recharges pour véhicules électriques ont également été installées. Avec ces installations photovoltaïques, quasi également réparties sur les deux sites Joubert Plywood, l’industriel s’assure d’une autoproduction d’électricité d’une puissance de 1.474 kWc. Une électricité verte et destinée à l’autoconsommation, qui alimentera d’ailleurs à 20 % les besoins en électricité des usines du Groupe. Cette production d’énergie solaire photovoltaïque complète d’ailleurs parfaitement les installations de Joubert Plywood, où 100 % des éléments bois non utilisés dans la production sont revalorisés, notamment au travers d’une chaufferie biomasse pour la production d’énergie calorifique (à hauteur de 65 %), ou transformés en produits connexes destinés à l’industrie papetière et à l’ornement/paillage (35 %). Mentionnons enfin que Joubert Plywood annonce qu’une seconde phase d’installation de panneaux photovoltaïques est en cours d’étude, avec pour objectif de produire jusqu’à 30 à 35 % de sa consommation électrique globale, soit une puissance produite, à terme, quasi-doublée.

Le développement durable pour tous

Développant un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros, Joubert Plywood fabrique annuellement quelque 78.000 m³ de contreplaqué sur ses deux sites de production français, basés aux Eliots (16) et à Saint-Jean-d’Angély (17).

Disposant d’un actionnariat 100 % familial (3ème génération aux commandes), Joubert Plywood (280 collaborateurs en France pour 400 dans le monde), rayonne à l’international comme le prouvent sa présence dans plus de 35 pays et les 60 % de son chiffre d’affaires réalisés à l’export. L’industriel, fervent défenseur du fabriqué en France et d’une origine légale des bois, prône en effet depuis de nombreuses années un engagement fort en ce qui concerne le développement durable pour tous. Pour preuve, il est certifié PEFC et FSC® pour la gestion durable des forêts, US EPA TSCA Title VI – CARB ULEF pour un taux très faible d’émission de formaldéhyde avec étiquetage A+ pour la garantie d’un environnement sain, et NF Extérieur CTB-X, KOMO et Lloyd’s Register Type Approved pour la qualité produit. Grâce à ces critères d’exigences, les contreplaqués JOUBERT Plywood apportent des solutions pour la RE2020 et les labels d’éco-construction comme LEED et BREEAM.